Díaz no se mete en si el SMI debe tributar o no, pero avisa: si tributa lo subirá 56 euros, a 1.240 euros

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha querido entrar este viernes en si el salario mínimo interprofesional (SMI) debe o no tributar por "respeto" a las competencias de Hacienda, pero ha dejado claro que si tributa, lo subirá para 2026 en 56 euros, desde los 1.184 euros actuales hasta los 1.240 euros mensuales por catorce pagas, como han sugerido los expertos.

"Yo lo que quiero es que el 60% del salario medio neto se respete. Por tanto, si es con tributación, lo subo 56 euros. Si es sin tributación, será diferente, pero una cosa sí que quiero decir, que la justicia fiscal empieza por arriba. Así de claro. Y que no es justo que el tipo marginal entre 17.000 euros y 21.000 euros sea el mismo que el de 100.000 euros, que es el 56%", ha afirmado la ministra en una entrevista con La Sexta recogidas por Europa Press.

Díaz ha recibido esta misma mañana de la comisión de expertos el informe que han realizado para la subida del SMI para 2026, en el que se recogen, como se le pidió desde Trabajo, dos opciones de incremento: un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales, si el SMI no tributa al IRPF ó un aumento del 4,7%, hasta los 1.240 euros mensuales, si Hacienda decide que tribute.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda está abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla a la subida que experimentará el salario mínimo interprofesional, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero.

LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR DUELO "VERÁ LA LUZ"

Preguntada también por la ampliación de los permisos por duelo y la implantación del nuevo permiso por cuidados paliativos, la vicepresidenta segunda ha asegurado que estas medidas verán la luz y que quien vote en contra "tendrá que explicarlo".

"Tenemos 15 días de permiso retribuido si nos casamos, y a mí me parece muy bien. Ahora bien, toda España sabe que si alguien sufre el fallecimiento de una persona querida, con dos días no está recobrado. Me consta que los empresarios, de facto, permiten que esas personas trabajadoras se ausenten del puesto de trabajo. Pero ¿cuántas familias tienen a un hijo enfermo, con una enfermedad grave, que no tienen permisos para poder cuidarlo?", ha recalcado la ministra.

Díaz ya avanzó hace unos días que su Ministerio cerrará el próximo lunes con CCOO y UGT la negociación para la ampliación del permiso por fallecimiento y del permiso para cuidados paliativos.

En concreto, el Departamento encabezado por Yolanda Díaz quiere ampliar en hasta 10 días el permiso al que pueden acogerse los trabajadores por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.