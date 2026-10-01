El Ibex 35 pierde los 19.200 puntos en la media sesión tras caer un 1,4%, con el crudo en más de 100 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves, la primera del mes de octubre, con una caída del 1,4%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.200 enteros. En concreto, el selectivo nacional se posicionaba a las 12.00 horas en los 19.155 puntos, aunque a lo largo de la mañana llegó a estar al borde los 19.000 con una corrección próxima al 2%.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo que, lejos de atisbar una resolución en el corto plazo, eleva la incertidumbre y empuja de nuevo los precios del crudo por encima de los 100 dólares.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha advertido esta madrugada de que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o "quizás volarlos por los aires", asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá "muy pronto de una forma u otra".

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte "loca" e "irracional", el mandatario estadounidense ha respondido que "tal vez los vuelen por los aires". "Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca", ha asegurado.

De su lado, las autoridades de Irán han asverado este jueves que su delegación en Nueva York abandonó la ciudad el lunes tras los últimos contactos con el Gobierno de Estados Unidos y ha negado que fueran expulsados por parte del Departamento de Estado ante la falta de avances para intentar reactivar el proceso de paz.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha denunciado que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos a bordo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,35% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 100,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se alzaba un 2%, hasta los 92,2 'billetes verdes' por barril.

LA BANCA EUROPEA LASTRA LOS PARQUÉS

En el ámbito empresarial, el fabricante de chips Micron Technology ha registrado un beneficio neto de 84.969 millones de dólares (75.251 millones de euros) al cierre de su ejercicio fiscal, finalizado a 3 de septiembre, lo que supone multiplicar casi por diez o mejorar un 895% el beneficio obtenido hace un año.

A nivel nacional, el consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2026 por un importe bruto de 0,37 euros por acción en efectivo, el mayor de su historia tras haber sido incrementado en casi un 16% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 15 de octubre.

En este marco, a las 12.00 horas de este jueves en la Bolsa de Madrid, los únicos ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Amadeus (+0,35%), Iberdrola (+0,19%), ACS (+0,05%) y Endesa (+0,09%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Rovi (-2,98%), Cellnex (-2,35%), Ferrovial (-2,3%), Santander (-2,25%) y Caixabank (-2,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo, lastradas por el desplome del sector financiero europeo. Así, el FTSE 100 de Londres bajaba un 1,56%; el CAC 40 de París, un 1,27%; el MIB de Milán, un 1%; y el DAX 30 alemán, un 0,65%.

"La banca europea ha caído con fuerza en las últimas horas arrastrada por la subida de la rentabilidad de la deuda soberana en toda Europa. Además, se teme una caída en la demanda de hipotecas y crédito, que impactaría de lleno empeorando las perspectivas de resultados para este último trimestre del año", han explicado los analistas de XTB.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar (-0,56%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1267 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 4,156%.