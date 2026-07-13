El Ibex 35 pierde los 19.400 puntos (-0,25%) con el crudo al filo de los 80 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una caída del 0,25%, hasta situarse en los 19.335,70 puntos, en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que ha impulsado el precio del petróleo hasta rozar los 80 dólares por barril.

El Ejército de Estados Unidos (EEUU) ha lanzado en la madrugada de este lunes una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de EEUU (Centcom) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio Centcom en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 horas del lunes en España y las 6.00 horas en Irán--.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha llevado a cabo ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait. "En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", reza una de las notas en las cuales los uniformados iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave.

No obstante, esta tarde el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró "abierto" el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso como "guardián" de la estratégica vía marítima.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- subía un 4,26% al cierre de las Bolsas europeas, cotizando en los 79,25 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- ascendía hasta los 74,54 dólares, tras aumentar un 4,37%.

Sobre esta cuestión, el estratega jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple, asegura que "es probable que el tráfico marítimo por Ormuz se normalice con el tiempo", de ahí que la firma se muestre algo escéptica ante el optimismo que se aprecia en los mercados respecto al ritmo y la fluidez de dicha normalización, como demuestra el hecho de que, el 10 de julio, los futuros del crudo Brent con vencimiento en diciembre de 2026 cotizaran a algo más de 75 dólares por barril".

"Los acontecimientos apuntan más a una escalada de represalias que a una escalada significativa, con ataques dirigidos a objetivos militares y tránsitos por el estrecho de Ormuz que continúan por el momento. Es improbable que el pragmatismo que se ha ido consolidando en las últimas semanas y meses se revierta de forma permanente", complementa el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha mejorado su propuesta para el plan de ajuste de plantilla al incorporar "buena parte" de las reivindicaciones planteadas por Comisiones Obreras (CCOO), entre ellas la asunción del convenio especial hasta los 63 años y seis meses.

Asimismo, Cirsa ha indicado que ha adquirido una participación mayoritaria en el operador número uno de casino online de Paraguay, Slots del Sol.

De esta manera, los valores más alcistas de la sesión han sido Repsol (+4,07%), Telefónica (+2,55%), Acerinox (+2,31%), Naturgy (+2,14%) e Iberdrola (+1,15%). En el otro extremo, Rovi encabezó los retrocesos (-2,95%), seguido de Solaria (-2,37%), IAG (-2,21%), Amadeus (-1,58%), Ferrovial (-1,41%) y Merlin Properties (-1,40%).

El resto de los parqués europeos han cerrado la jornada bursátil con ligeras subidas: el índice británico FTSE 100 avanzó un 0,01%, el francés Cac 40 un 0,31%, el alemán Dax un 0,19%, el italiano FTSE MIB un 0,37% y el Euro Stoxx 50 un 0,02%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al cierre de la sesión Europa en 'rojo': el Dow Jones cedía un 0,21%, el S&P 500 un 0,37% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,82%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,555%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a los 44,68 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1399 'billetes verdes'.

En relación a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 2,22%, hasta situarse en los 4.022 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, perdía un 2,10% hasta los 62.822 dólares.

Los inversores estarán pendientes de la temporada de resultados del segundo trimestre, que comienza esta semana con la gran banca estadounidense. "En un mercado cotizando en máximos históricos, ya no basta con hacerlo bien; ahora hay que hacerlo mejor de lo esperado. Hay menos margen para que las empresas sorprendan a los inversores; esperan resultados espectaculares y eso es precisamente lo que las empresas tendrán que ofrecer", apunta, el analista de XTB, Manuel Pinto.