El Ibex 35 pierde los 19.800 puntos en la media sesión (-0,25%), con el crudo en 95 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este miércoles con una caída del 0,25%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 19.800 enteros que logró retener el martes pese a cerrar con un retroceso del 0,75%.

En concreto, el selectivo nacional se situaba en los 19.773,5 puntos a las 12.00 horas en una jornada marcada por el cruce de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán en Oriente Próximo, que ha impulsado el precio del petróleo en Europa a los 95 dólares el barril.

En plena ofensiva económica de EEUU contra Irán, la Guardia Revolucionaria del país centroasiático ha confirmado este martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

Como consecuencia de la ofensiva de Washington, el balance de muertos ha aumentado a 18 en la República Islámica, según han confirmado las autoridades, que han indicado que entre los fallecidos hay cuatro personas que participaban en una boda en la ciudad de Kohstak (sur).

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Washington tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz, a la par que ha sostenido que le da "completamente igual" si Teherán firma un acuerdo que, ha considerado, "para ellos no vale nada".

"Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable", ha apuntado el jefe de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Pese al pronóstico de Trump, las autoridades de Teherán han afirmado que dos buques han sido alcanzados en las últimas horas por minas cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha reiterado sus advertencias contra el tráfico en el enclave estratégico.

En paralelo, Israel ha lanzado este miércoles nuevos bombardeos contra el sur de Líbano en lo que describe como una respuesta al lanzamiento de dos drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra sus tropas desplegadas en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, a pesar del alto el fuego pactado entre las autoridades libanesas e israelíes.

EL BRENT, CERCA DE LOS 95 DÓLARES

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,25% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 94,8 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía ligeramente (+0,1), hasta los 90,3 dólares por barril.

En el plano empresarial, Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica, dando lugar a un gigante mundial del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros. Así, las acciones de Cirsa se disparaban más de un 18% en Bolsa a las 12.00 horas.

En el terreno macro, España ha publicado este miércoles sus datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. En concreto, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%), su mayor alza en este mes desde 2019, mientras que la afiliación media bajó en más de 162.000 personas, su menor descenso en un mes de agosto desde 2021, gracias a que el proceso de regularización de inmigrantes amortiguó la caída habitual del empleo en este mes.

En este marco, en la media sesión de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Amadeus (+1,03%), Caixabank (+0,99%), Sabadell (+0,44%), Santander (+0,38%) y BBVA (+0,36%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Indra (-2,86%), Solaria (-2,68%), Acciona Energia (-2,25%), ArcelorMittal (-1,85%) y Acerinox (-1,75%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban signo negativo. Así, el Dax 30 alemán se dejaba un 0,81% al mediodía; el CAC 40 francés, un 0,63%; el FTSE 100 británico, un 0,56%; y el Mib italiano, un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía plano en su cruce frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio en los mercados de 1,1571 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,843%.