El Ibex 35 pierde los 19.800 puntos (-1%) en la media sesión, con el crudo en más de 92 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes, la primera del mes de septiembre, con una caída del 1% que le ha llevado a situarse por debajo de los 19.800 puntos, cota que no registraba desde finales del pasado mes de julio.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba a las 12.00 horas en los 19.776,6 puntos en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo que ha elevado el precio de barril de petróleo por encima de los 92 dólares en Europa.

En plena ofensiva económica contra Irán, EEUU atacó este fin de semana dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria de Irán ubicados en la isla de Larek, que, según el Ejército de EEUU, estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra cazas de Estados Unidos en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, así como contra helicópteros y tropas estadounidenses en la base de Al Minhad, situada en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este martes que Washington ahora está en una fase de, principalmente, "garantizar la libre circulación del comercio" en el estrecho de Ormuz.

"Ahora nos encontramos en una fase en la que gran parte de lo que hacemos consiste, de hecho, es garantizar la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz", ha sostenido el alto funcionario en una entrevista para la cadena Fox.

Esta madrugada, un superpetrolero saudí, de nombre 'Sidr', ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".

Los principales medios iraníes han asegurado que este superpetrolero ha sido interceptado mientras transitaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, una franja meridional del estratégico paso empleada por Estados Unidos para facilitar el tránsito marítimo hacia y desde el golfo Pérsico.

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

Por otro lado, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemati, ha asegurado este martes que el país cuenta con "suficientes divisas" y ha negado que Teherán "haya entrado en un colapso económico" a causa de la nueva campaña de presión económica por parte de Estados Unidos.

En paralelo, el Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio sirio, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país.

EL BRENT, POR ENCIMA DE LOS 92 DÓLARES

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 92,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 2,53%, hasta los 87,88 'billetes verdes' por barril.

En el terreno macro, la inflación en la eurozona se ha elevado al 3,3% en agosto, frente al 2,9% de julio, impulsada por los precios de la energía, según la primera estimación de Eurostat. Al mismo tiempo, la actividad del sector manufacturero español volvió a deteriorarse en agosto, con un índice PMI de 49,5 puntos, frente a los 50,2 enteros de julio, lo que supone su lectura más baja desde marzo y se sitúa por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción.

Asimismo, el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España.

En el plano empresarial, hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de eDreams de su primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 30 de junio. La compañía registró un beneficio neto de 200.000 euros en el trimestre, frente a las ganancias de 13,6 millones de euros del mismo periodo del año anterior, debido a mayores costes y aumento de las inversiones.

También se ha conocido que OHLA ha sido condenada al pago de 26,4 millones de euros a dos subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, en Qatar, aunque la compañía ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la sentencia dictada por la justicia catarí.

SOLO REPSOL, SOLARIA Y MAPFRE COTIZAN EN 'VERDE'

En este marco, solo tres componentes del Ibex 35 cotizaban en 'verde' a las 12.00 horas. Se trata de Repsol (+1,54%), Solaria (+1,47%) y Mapfre (+0,1%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Amadeus (-3,98%), Cellnex (-3,66%), Indra (-2,45%), Colonial (-1,98%) y Acerinox (-1,67%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban el mes con signo negativo. Así, el CAC 40 francés caía un 1,15%; el Mib italiano, un 1,14%; el DAX 30 alemán, un 1,13%; y el FTSE 100 británico, un 1,03%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1594 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,818%.