El Ibex 35 pierde un 2,35% en la semana, roza los 19.400 puntos y fía el repunte a la temporada de resultados

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con un avance del 0,32%, lo que le ha permitido acercarse de nuevo a la cota de los 19.400 puntos, perdida en las últimas jornadas en un contexto marcado por la orden del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de suspender el comercio con España y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

De este modo, el selectivo español ha concluido la jornada en los 19.384,7 enteros. Con ello, acumula un descenso del 2,35% respecto al máximo histórico de 19.852,40 puntos registrado hace siete días, firma su peor balance semanal en dos meses y fía el repunte a la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre, de la que el mercado espera nuevos catalizadores para retomar las subidas.

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques de la República Islámica contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo.

En represalia a dichos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, el país asiático ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

Además, las autoridades de Irán han advertido este viernes de que podrían atacar al Estado hebreo como parte de su respuesta a Washington si continúa sus bombardeos contra infraestructura en el país asiático.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- cedía un 0,8% al cierre de las Bolsas del 'Viejo Continente', hasta los 75,7 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se situaba en los 71,2 'billetes verdes' tras caer un 1,2%.

"Nuestra estrategia de inversión sigue siendo optimista de cara al próximo mes, aunque las probabilidades de que el escenario sea mucho más negativo se han incrementado", ha adelantado el director de Análisis de La Banque Postale Asset Management (LBP AM), Sebastian Paris Horvitz.

LAS BOLSAS EUROPEAS CIERRAN CON SIGNO MIXTO Fuera del ámbito geopolítico, el fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha captado 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar un precio de 149 dólares para cada una de los 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market.

Por otro lado, el Gobierno de Japón ha expresado su deseo de que tanto el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), el mayor fondo de pensiones del mundo, como los ciudadanos del país aumenten de manera sustancial sus inversiones en activos financieros nipones.

Además, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Kevin Warsh, ha anunciado los objetivos, así como los encargados de encabezar los cinco grupos de trabajo que modernizarán la manera en que el banco central estadounidense implementa su política monetaria, entre los que figuran el exgobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King, así como inversores como Marc Andreessen o académicos como Thomas Sargent, Nobel de Economía en 2011.

De esta manera, los valores más alcistas de la Bolsa española al finalizar la sesión de este viernes han sido Arcelormittal (+6,27%), Acerinox (+3,09%), Cellnex (+1,9%), Colonial (+1,78%) y BBVA (+1,54%).

En el otro extremo, Indra se ha colocado como la firma del selectivo que más valor ha perdido, llegando a ceder un 4,33%, hasta los 47,45 euros por título. La cotización de la empresa española de seguridad y defensa se ha visto influenciada por un informe del banco suizo UBS, que a pesar de reiterar su recomendación de compra, ha rebajado el valor objetivo de la acción de la compañía de 68 a 66 euros. La siguen, Sacyr (-1,33%), Fluidra (-1%), Grifols (-0,98%) e Inditex (-0,79%).

"Con el foco geopolítico todavía abierto, la temporada de resultados será la gran protagonista y permitirá comprobar si el crecimiento de los beneficios continúa respaldando unas bolsas que siguen cotizando cerca de máximos históricos. En España, el ataque a la barrera psicológica de los 20.000 puntos queda aplazado, al menos, hasta la publicación de los próximos resultados empresariales", ha justificado el responsable de Análisis de XTB, Manuel Pinto.

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solamente el DAX 30 alemán ha registrado caídas, de un 0,2%. Mientras, el CAC 40 francés ha ascendido un 0,15%; el FTSE 100 británico, un 0,24%; y el MIb italiano, un 0,44%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,506%, desde el 3,532% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- caía levemente hasta los 44,92 puntos básicos.

De su lado, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar al cierre de los parqués europeos, cotizando con un tipo de cambio de 1,1432 'billetes verdes' por cada divisa comunitaria.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro caía por debajo de la cota de los 4.100 dólares(-0,6%), mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 1,9% hasta el entorno de los 64.000 'billetes verdes'.