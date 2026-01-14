El Ibex 35 pierde algo de fuelle a media sesión, pero se mantiene por encima de los 17.700 puntos

Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con una subida del 0,17%, perdiendo algo de fuelle respecto al alza del 0,40% que había observado en la apertura, aunque mantenía un nivel de 17.716,3 puntos, en una jornada en la que continúan las repercusiones de la investigación a la que está siendo sometido el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este martes duramente a Powell, afirmando que es "corrupto o incompetente", después de que este haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de "presiones" por parte del mandatario estadounidense para que baje los tipos de interés.

También se ha conocido que la balanza comercial de China despidió 2025 con un desequilibrio positivo récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), lo que representa un incremento del 19,8% respecto del dato de 2024 y un nuevo máximo histórico en el superávit comercial anual del gigante asiático, a pesar del hundimiento del comercio con Estados Unidos tras las tensiones desatadas entre ambos países a raíz de la imposición por Washington de aranceles a los productos chinos y las represalias implementadas por Pekín.

Ante la ausencia de grandes referencias macro en Europa, el foco estará en las referencias empresariales de Estados Unidos, ya que se conocerán las cuentas de Bank of America, Wells Fargo y Citi, según aseguran los expertos de Bankinter.

Respecto a la geopolítica, este miércoles se producirá la primera reunión sobre Groenlandia entre Dinamarca y EEUU.

En el terreno empresarial español, pero fuera del Ibex 35, Tubacex ha anunciado que registrará un impacto extraordinario negativo de 46 millones de euros en el beneficio neto de los resultados de 2025, derivado de ajustes contables voluntarios y no recurrentes, sin efecto en caja.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Enagás (+1,66%), Repsol (+1,45%), Naturgy (+1,42%), Rovi (+1,38%), Endesa (+1,24%) e IAG (+1%).

Del lado contrario se han situado Acciona Energía (-2,69%), Banco Sabadell (-1,44%), Acerinox (-1,35%), Acciona (-1,32%), Solaria (-0,98%) y Sacyr (-0,65%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solo Fráncfort registraba un dato negativo, cayendo un 0,38%. Londres subía un 0,28%; París, un 0,12%; y Milán, un 0,14%.

En las materias primas, el barril de Brent cotizaba en los 66,26 dólares en la media sesión, un 1,19% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,90 dólares, un 1,23% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,240%, en línea con el 3,242% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba en tres décimas, hasta los 39,8 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,06% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1650 dólares por cada euro.