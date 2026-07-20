El Ibex 35 recupera los 19.200 puntos (+0,28%) en la media sesión, con el petróleo 87 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con una subida del 0,28%, hasta situarse en los 19.271,60 puntos, tras suavizarse el precio del crudo hasta los 87 dólares desde los 92 dólares marcados en la apertura de este lunes, en un contexto marcado por los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en Oriente Próximo.

De hecho, el Ejército de EEUU ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

"El Mando Central (Centcom) ha comenzado hoy, a las 19.00 horas (hora del este de EEUU, la 1.00 en la España peninsular), una nueva oleada de ataques contra Irán por novena noche consecutiva", ha anunciado el propio órgano castrense en redes.

De su lado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de EEUU en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de la novena jornada de hostilidades entre ambos ejércitos.

Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido "20 refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses asesinas de niños en la región de Al Azraq" --donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento norteamericanos--, afirmando haber "abatido a decenas de terroristas estadounidenses", según un comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la misma.

En este contexto, el crudo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,32% en la media sesión, cotizando el barril de petróleo en 87,82 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 81,90 dólares, tras caer un 0,72%.

Los inversores están pendientes esta semana de la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), que se celebrará este jueves, y de la presentación de resultados empresariales tanto en España como de empresas tecnológicas como Alphabet o Intel.

Sobre esta cuestión, los analistas de Renta 4 señalan que "lo razonable" sería que las Bolsas "recuperasen parte de las correcciones de la semana pasada" pese al condicionamiento del precio del petróleo: "Los fundamentales siguen siendo favorables: la inflación se modera, la actividad económica muestra fortaleza, los resultados empresariales sorprenden positivamente y se alejan las expectativas de subidas de tipos", agregan.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cirsa ha indicado que ha adquirido una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, entidad propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, "uno de los establecimientos más emblemáticos del país".

Asimismo, se ha conocido que TSK ha cobrado 82 millones de dólares (71,7 millones de euros) por la financiación a Avanzalia de una planta solar de 150 megavatios (MW) en Panamá.

De esta manera, los valores más alcistas de la Bolsa española en la media sesión eran ArcelorMittal (+1,73%), Acciona (+1,47%), Solaria (+1,41%), Indra (+1,35%) y Grifols (+1,34%). En el otro extremo, IAG encabezaba los descensos (-1,07%), seguido de Telefónica (-0,97%), Aena (-0,46%), Colonial (-0,45%) y Redeia (-0,38%).

A excepción del británico FTSE 100, que perdía un 0,32% en la media sesión, el resto de los principales índices bursátiles de Europa cotizaba en 'verde': el francés Cac 40 repuntaba un 0,36%, el alemán Dax un 0,40%, el italiano FTSE MIB un 0,35% y el Euro Stoxx 50 un 0,34%.

Respecto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años se posicionaba en el 3,582%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,36 puntos básicos.

En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,08% en su cruce con el dólar y se intercambiaba por 1,1430 'billetes verdes' en la media sesión de los parqués europeos.