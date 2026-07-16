El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos tras subir un 0,15%, con el crudo en 85 dólares el barril

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un leve repunte del 0,15%, lo que le ha servido para recuperar la cota de los 19.300 puntos. En concreto, el selectivo nacional ha concluido la jornada en los 19.304,1 enteros en un contexto caracterizado por la complicación del conflicto en Oriente Próximo, que mantiene los precios del petróleo en los 85 dólares el barril.

El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este jueves el lanzamiento de ataques aéreos contra activos militares de Estados Unidos en diversos puntos de Jordania, Kuwait y Bahréin, en el marco de una nueva jornada de bombardeos intercambiados por Teherán y Washington en Oriente Próximo.

Concretamente, las fuerzas iraníes han perpetrado un ataque con drones contra la estación de radar fija, el sistema de comunicaciones y los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base áerea Al Azraq, en Jordania, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, Estados Unidos ha culminado una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se constituye como la quinta jornada consecutiva de ataques aéreos contra la República Islámica, alegando buscar "mermar aún más" la capacidad de Teherán de "amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales" que transitan el estrecho de Ormuz.

En respuesta, el país asiático ha advertido de que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple las "amenazas" de atacar nuevas infraestructura nacionales.

"Si las recientes amenazas del presidente estadounidense (Donald Trump), quien está lleno de palabras vacías, sobre atacar infraestructura de Irán son llevadas a cabo, todo lo que sigue intacto por decencia de Irán, es decir, toda la infraestructura de la región, será aplastada bajo los firmes golpes de las poderosas fuerzas de Irán", ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- cotizaba sobre los 84,77 dólares al cierre de las Bolsas europeas, tras caer un 0,24%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos (EEUU)-- se negociaba sobre los 79,40 dólares después de reducirse igualmente un 0,26%.

LAS BOLSAS EUROPEAS COTIZAN CON SIGNO 'MIXTO'

En el ámbito 'macro', ayer se conoció el Libro Beige de la Reserva Federal estadounidense (Fed), donde se ha anticipado que la inflación en los distritos en los que se divide el banco central aumentó en la misma proporción o menor en todos ellos durante el último periodo entre reuniones, señalando aún así un incremento generalizado de los precios.

"El consumo privado mantiene su resiliencia, aunque los hogares muestran una creciente sensibilidad a los precios, especialmente por el encarecimiento de los carburantes, desplazando la demanda hacia opciones más asequibles", explican los analistas de Renta 4.

En el ámbito empresarial, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en el mercado continuo de la Bolsa de Madrid con una revalorización de hasta el 7,14% sobre el precio de salida fijado en 5,6 euros, aunque ha concluido la jornada en los 5,15 euros por título (-8%).

En cuanto al Ibex 35, los valores más alcistas de la sesión han sido Amadeus y BBVA (+1,76%). La siguen Grifols (+1,24%), Repsol (+1,22%) y Acerinox (+1,17%). De su lado, Solaria ha encabezado los descensos (-1,51%), seguido de IAG (-1,42%), ACS (-1,25%), Indra (-1,14%) y Cellnex (-1,04%).

El resto de las principales Bolsas europeas ha cerrado la jornada con descensos, salvo el FTSE británico (+0,54). De este modo, el Cac 40 francés ha perdido un 0,05%; el Dax 30 alemán, un 0,34%; y el FTSE MIB italiano, un 0,07%.

TIPO DE CAMBIO, RENTA FIJA Y ACTIVOS REFUGIO

En cuanto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,591%, lo que ha llevado la primas de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,06 puntos básicos.

Por su parte, el euro se depreciaba un 0,12% en su cruce con el dólar y se intercambiaba por 1,1449 'billetes verdes' a cierre de los parqués europeos.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro caía casi un 2%, hasta situarse por debajo de la cota psicológica de los 4.000 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 1,5% hasta los 64.400 'billetes verdes'.