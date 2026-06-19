El Ibex 35 recupera los 19.400 puntos en la media sesión (+0,11%) en la segunda 'cuádruple hora bruja'

Archivo - Valores del Ibex 35 en los paneles del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a media sesión con un alza del 0,11%, hasta situarse en los 19.426,40 puntos, en una jornada en la que tiene lugar la segunda 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

Este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los mercados de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

Asimismo, el contexto en las Bolsas a nivel mundial sigue marcado por los acontecimientos en relación a Oriente Próximo.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos (EEUU), Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, ya que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado".

"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado".

"Persiste el riesgo de que unos flujos restringidos de materias primas procedentes del Golfo y unos precios persistentemente altos amplifiquen las presiones inflacionistas y depriman el crecimiento de forma más que proporcional", señaló el responsable de renta fija en Generali Asset Management, Mauro Valle.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 79,47 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras caer un 0,48%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 77,16 dólares después de avanzar un 0,73%.

En el plano macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, lastrada por las compraventas de viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

Asimismo, se ha conocido que la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de abril en de 1,736 billones de euros, tras elevarse un 4,4% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101% respecto al mismo período del año anterior, 1,6 puntos porcentuales menos.

En el ámbito empresarial, CaixaBank ha notificado que ha alcanzado una ejecución del 20,29% en la séptima semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Acciona Energía (+4,31%) Acciona (+2,92%), Repsol (+1,97%) e Indra (+1,71%). De su lado, IAG cedía un 1,20%, seguida de Amadeus (-1,08%), ACS (-1,07%), Redeia (-0,98%) e Inditex (-0,81%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaban a media sesión con ligeras alzas, a excepción del británico FTSE 100, que cedía un 0,14%, y del Euro Stoxx 50, que descendía un 0,01%. Por su parte, el francés Cac 40 avanzaba un 0,10%, el alemán Dax un 0,19% y el italiano FTSE MIB un 0,76%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,438%, frente al 3,340% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído hasta los 47,24 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba un 0,04% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1463 'billetes verdes'.