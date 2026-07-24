El Ibex 35 recupera los 19.400 puntos en la media sesión (+1,02%) en plena ola de resultados

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una subida del 1,02% en la media sesión de este viernes, hasta situarse en los 19.463,50 puntos, en una jornada en la que los inversores siguen pendientes de la ola de resultados y la situación geopolítica en Oriente Próximo.

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este viernes que han atacado con drones bases del Ejército estadounidense en Jordania y Bahréin, una medida adoptada en represalia por la que se ha convertido ya en la decimotercera noche consecutiva de bombardeos contra suelo iraní.

"Ninguna de las partes en conflicto tiene interés en que la situación se descontrole. Creemos que se volverá a recurrir a la vía de la negociación. El pragmatismo que se consolidó a principios de año debería resurgir", señaló el director de investigación económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

En este contexto, el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 96,72 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas tras perder un 3,94%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 88,95 dólares después de retroceder un 3,51%.

Por otra parte, Estados Unidos anunció esta madrugada la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado y para reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, puesto que expiraba esta pasada medianoche.

En el ámbito empresarial español, y siguiendo con la ola de resultados, Banco Sabadell ha señalado que cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 971 millones, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB, que formó parte del grupo durante cuatro meses. La entidad también ha aprobado una reducción de su capital social de 14,97 millones de euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del programa de recompra.

De su lado, Almirall ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 39,6 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 49,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, Mapfre cerró el primer semestre del ejercicio con un beneficio neto de 624,2 millones, lo que supone un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La firma ha alcanzado un acuerdo para comprar la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares (1.355 millones de euros) con el objetivo de crecer en la zona nordeste de Estados Unidos.

Por su parte, Tubacex ha indicado que cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas de 323,6 millones, un 10,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y obtuvo 700.000 euros de beneficio, un 95,8% menos en comparación con el mismo trimestre de 2025, con un Ebitda de 37,9 millones de euros, equivalente a un margen del 11,7%.

Además, Acerinox ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 77 millones en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en EEUU y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo.

En paralelo, el Corte Inglés celebrará este viernes en Madrid su junta general ordinaria de accionistas, que será la primera de Cristina Álvarez como presidenta de la compañía.

Por último, Iberdrola ha apuntado que un 74,63% de su capital ha optado por recibir títulos de la compañía en el marco del programa de retribución flexible de la energética, correspondiente al dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

De esta manera, los valores más alcistas en la media sesión eran Acerinox (+9,48%), Banco Sabadell (+3,96%), Logista (+3,69%), Bankinter (+2,68%), ArcelorMittal (+2,39%) y Unicaja (+2,33%). En el otro extremo, Mapfre encabezaba los descensos (-5,07%), seguido de Indra (-2,67%), Repsol (-2,65%), Cellnex (-1,04%) y Colonial (-0,36%).

El resto de las principales Bolsas europeas remontaban en la media sesión: el índice británico FTSE 100 avanzaba un 0,42%, el francés Cac 40 un 0,43%, el alemán Dax un 0,92%, el italiano FTSE MIB un 0,75% y el Euro Stoxx 50 un 0,83%.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,641%, frente al 3,689% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 47,08 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1386 dólares por cada euro.