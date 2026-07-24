El Ibex 35 recupera los 19.500 puntos (+1,65%) al calor del sector bancario, con el crudo en 96 dólares

Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con una subida del 1,65%, impulsado por la revalorización del sector bancario, lo que le ha servido para recuperar los 19.500 puntos. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en 19.585,4 enteros, en una jornada marcada por los resultados empresariales del segundo trimestre del año, el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo --que ha llevado el precio del petróleo a 96 dólares-- y los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas de Irán han atacado con drones bases del Ejército estadounidense en Jordania y Bahréin, una medida adoptada en represalia por la que se ha convertido ya en la decimotercera noche consecutiva de bombardeos contra suelo iraní.

El Ejército estadounidense había llevado a cabo previamente una nueva oleada de ataques contra "objetivos militares" de la República Islámica, que ha informado, en consecuencia, de al menos cuatro muertos y siete heridos.

En paralelo, Trump, ha asegurado que todo daño causado a buques y cargamentos en el estrecho de Ormuz "será pagado con fondos iraníes que Estados Unidos tiene en posesión".

"Hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos serán pagados con los fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder y controla", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Pese a las hostilidades, el director de investigación económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, ha argumentado que "ninguna de las partes en conflicto tiene interés en que la situación se descontrole". De este modo, Rücker cree que se volverá a recurrir a la vía de la negociación: "El pragmatismo que se consolidó a principios de año debería resurgir".

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- cotizaba sobre los 95,98 dólares al cierre de las Bolsas europeas tras caer un 4,7%, en tanto que el barril de West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 88 'billetes verdes' después de retroceder un 4,5%.

Por otra lado, Estados Unidos anunció esta madrugada la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado y para reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, puesto que expiraba esta pasada medianoche.

En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12,5%.

LOS RESULTADOS EMPRESARIALES IMPULSAN AL IBEX 35

En el ámbito empresarial español, y siguiendo con la ola de resultados, Banco Sabadell ha señalado que cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 971 millones, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB, que formó parte del grupo durante cuatro meses. La entidad también ha aprobado una reducción de su capital social de 14,97 millones de euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del programa de recompra.

De su lado, Almirall ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 39,6 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 49,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, Mapfre cerró el primer semestre del ejercicio con un beneficio neto de 624,2 millones, lo que supone un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La firma ha alcanzado un acuerdo para comprar la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares (1.355 millones de euros) con el objetivo de crecer en la zona nordeste de Estados Unidos.

Por su parte, Tubacex ha indicado que cerró el primer semestre de 2026 con 700.000 euros de beneficio, un 95,8% menos en comparación con el mismo trimestre de 2025 y un Ebitda de 37,9 millones de euros, equivalente a un margen del 11,7%. Mientras, Acerinox obtuvo un beneficio neto de 77 millones en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por último, Iberdrola ha apuntado que un 74,63% de su capital ha optado por recibir títulos de la compañía en el marco del programa de retribución flexible de la energética, correspondiente al dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

De esta manera, Acerinox se ha posicionado como el valor más alcista del Ibex 35, tras subir un 10,7%. Por detrás, el sector bancario copaba las principales revalorizaciones, con Banco Sabadell (+3,44%), Unicaja (+3,31%), Santander (+3,17%) y Caixabank (+3,06%) a la cabeza. En el otro extremo, Mapfre ha liderado los descensos (-4,67%), por delante de Indra (-2,49%), Repsol (-2,23%), Solaria (-0,27%) y Cellnex (-0,23%), siendo estas cinco firmas las únicas del índice que han concluido la sesión en negativo.

El resto de las principales Bolsas europeas ha cerrado la jornada bursátil en 'verde', aunque con un alza más moderada que el Ibex 35. Así, el Cac 40 francés ha avanzado un 0,88%; el FTSE 100 británico, un 0,91%; el FTSE Mib italiano, un 0,95%; y el Dax 30 alemán, un 1,36%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,631%, frente al 3,689% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- escalaba hasta los 47,08 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,04% frente al dólar, hasta intercambiarse a un tipo de cambio de 1,1381 'billetes verdes' por cada euro.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situación de alta volatilidad, el oro se mantenía prácticamente plano al cierre de los parqués europeos (+0,35%), salvando la cota de los 4.000 dólares la onza. De su lado, el bitcoin, la principal criptomoneda, perdía un 1,5%, y se posicionaba por debajo de los 64.000 'billetes verdes'.