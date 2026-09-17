El Ibex 35 recupera los 19.700 puntos a media sesión (+0,48%) tras la subida de tipos de la Fed

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con un repunte del 0,48%, hasta situarse en los 19.729,60 puntos, después de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), conocida ayer con el mercado europeo ya cerrado, de subir los tipos de interés un cuarto de punto y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4% en lo que supone el primer incremento de las tasas desde julio de 2023.

Esta ha sido la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, frente los anhelos del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de bajar la tasa de referencia a un mes y medio de las elecciones intermedias ('mid term').

"Por el momento, los mercados parecen estar asimilando el anuncio con relativa calma, con poca reacción inmediata en las rentabilidades de los bonos del Tesoro a más largo plazo o en la renta variable, lo que sugiere que buena parte de la decisión ya estaba descontada", valora el responsable de Global Short Duration and Liquidity de Janus Henderson, Dan Siluk.

Tras la Fed y el Banco Central Europeo --que la semana pasada también decidió subir tipos--, este jueves le toca el turno de tomar decisiones al Banco de Inglaterra y mañana, viernes, al Banco de Japón.

Además, los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo. Tras el anuncio del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, de que Arabia Saudí reiniciará "muy pronto" la actividad en el oleoducto Este-Oeste, blanco de un reciente ataque perpetrado por Irak.

Como consecuencia, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1% hasta situarse en los 104,77 dólares en la media sesión, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se abarataba un 0,62% hasta los 101,80 dólares.

En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.740,3 millones de euros en una emisión de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por encima del 3,5% en las tres referencias subastadas.

En el terreno empresarial, Ezentis ha comunicado antes de la apertira de la Bolsa española de que obtuvo un beneficio atribuido de 2,4 millones de euros en el primer semestre del año, volviendo así a las ganancias después de las pérdidas de casi 1,3 millones de euros que registró en los seis primeros meses de 2025.

Asimismo, OHLA y sus socios han alcanzado el cierre financiero de la concesión Accesos Norte Fase II en Bogotá (Colombia), mediante una financiación aproximada de 325 millones de euros destinada a cubrir las necesidades de inversión previstas para el proyecto.

Por su parte, el consejo de administración de Árima Real Estate celebrará este jueves una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar el primer dividendo de su historia, de 0,837 euros por acción, con la intención de abonarlo mañana viernes.

Así, los valores más alcistas en la media sesión eran Indra (+1,84%), ACS (+1,29%), Endesa (+1,26%), ArcelorMittal (+1,21%) y Banco Santander (+1,20%). De su lado, Cellnex encabezaba los descensos (-1,30%), seguido de Colonial (-0,68%), Ferrovial (-0,63%), Inditex (-0,49%) y Amadeus (-0,47%).

Las principales Bolsas europeas seguían la misma tendencia al alza: el índice británico FTSE 100 subía un 0,54%, el francés Cac 40 un 0,30%, el alemán Dax un 0,64%, el italiano FTSE MIB un 0,47% y el Euro Stoxx 50 un 0,68%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 3,987%, por encima del 3,968% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 46 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,10% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1476 'billetes verdes'.