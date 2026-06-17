El Ibex 35 reedita sus máximos por cuarto día consecutivo y bate los 19.400 puntos tras subir un 1,35%

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con un alza del 1,35%, hasta situarse en los 19.421,9 puntos, lo que supone un nuevo máximo --el cuarto consecutivo-- para el selectivo de las bolsas y mercados españoles.

Así, el índice nacional continúa su senda alcista al calor del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán en Oriente Próximo, aunque todavía pendiente de la reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed), la primera con Kevin Warsh como gobernador.

En este sentido, los analistas dan por sentado que la autoridad monetaria estadounidense no modificará los tipos de interés, con la inflación más alta en tres años y un mercado laboral estable.

"La Fed mantendrá hoy los tipos de interés sin cambios, pero espero que su comunicado adopte un tono lo suficientemente restrictivo como para aumentar la posibilidad de una subida en septiembre. El papel de Trump en el nombramiento de Kevin Warsh llevó a muchos a suponer que un miembro de línea moderada tomaba el control, pero su trayectoria es más bien de línea dura", ha aseverado el socio y codirector del área de deuda con calificación de inversión de TwentyFour AM (Boutique de Vontobel), Gordon Shannon.

Por su parte, el economista jefe de DWS para Estados Unidos, Christian Scherrmann, ha adelantado que, a pesar de la incertidumbre, mantiene su opinión de que la Fed "mantendrá los tipos sin cambios durante el resto del año".

En cuanto al crudo, el precio ha vuelto a repuntar ligeramente tras afirmar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la reapertura del Estrecho de Ormuz se producirá en "un día o dos". Así, el Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,2% al cierre de los parqués europeos, recuperando los 80 dólares por barril. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- cotizaba sobre los 77 'billetes verdes', tras elevarse un 1,3%.

LOS PARQUES EUROPEOS CIERRAN CON SIGNO 'MIXTO'

En el terreno macro, la inflación del Reino Unido se situó el pasado mes de mayo en el 2,8%, en línea con la subida del coste de la vida el mes anterior.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas por la consecuencia del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán e Israel.

En el plano empresarial nacional, Josep María Recasens ha tomado posesión como nuevo consejero delegado (CEO) de Indra tras ser nombrado el pasado 26 de mayo en sustitución de José Vicente De Los Mozos, quien llevaba en el cargo cerca de tres años.

Asimismo, Airtificial ha comunicado que, a través de su división Aerospace & Defense, fabricará en su planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) 800 piezas para los cuatro Airbus C295 de transporte militar adquiridos por Tailandia. Sus acciones han cerrado con un alza del 3,52%.

En este contexto, los mayores ascensos dentro del Ibex 35 se los han anotado Acciona (+4,53%), Acciona Energía (+3,38%), Bankinter (+2,83%), Caixabank (+2,64%) y Unicaja (+2,63%). De su lado, ArcelorMittal (-2,4%) ha encabezado los descensos, seguida de Fluidra (-1,44%), Colonial (-1,05%), Grifols (-0,51%) y Cellnex (-0,42%).

El resto de los principales parqués europeos han concluido la sesión con signo positivo, salvo el cac 40 francés que ha caído un 0,2%. Por su parte, el FTSE 100 británico se ha revalorizado un 0,14%; el Dax alemán, un 0,1%; el FTSE MIB italiano, un 0,31%; y el Euro Stoxx 50, un 0,68%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,341%, frente al 3,346% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído hasta los 41,78 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía un 0,14% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1592 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro se mantenía estable en los 4.350 dólares al cierre de las Bolsas europeas, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, se posicionaba sobre los 65.000 'billetes verdes'.