El Ibex 35 registra un alza del 0,46% en la media sesión

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un alza del 0,46% en la media sesión de este miércoles, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.939,8 enteros, después de conquistar esta cota psicológica en la apertura de la jornada bursátil.

Este miércoles, los inversores estarán pendientes de la evolución de la pandemia y, sobre todo, de la publicación del dato de IPC en Estados Unidos. Los analistas de Renta 4 prevén que los datos preliminares de la inflación de julio estén en torno a 5,3% en variación anual, frente al 5,4% registrado en junio.

Además, los expertos señalan que los mercados podrían estar obviando el aumento de casos de Covid-19 "centrándose más en la efectividad de las vacunas, en el avance del número de vacunados y los estímulos aun vigentes por parte de los bancos centrales".

Asimismo, Estados Unidos aprobó ayer un plan de infraestructuras por un billón de dólares, si bien Renta 4 destaca que aumentan las tensiones para aprobar la medida de reconciliación presupuestaria de 3,5 billones de dólares que debería aprobar el Senado estadounidense por mayoría simple.

Se trata de "un plan de reconciliación presupuestaria que no incluye el aumento del techo de deuda, para lo que republicanos continúan oponiéndose". Esto supondría, según explican desde Renta 4, que los demócratas no conseguirían los 60 votos necesarios --es decir, la mayoría simple-- en el Senado para incrementar el gasto a través de un proceso legislativo ordinario. "Un obstáculo que en caso de no salvarse llevaría al Tesoro americano a no cumplir con sus obligaciones de pago", concluyen los analistas.

En la media sesión de este miércoles, casi todos los valores del Ibex 35 cotizaban en positivo, destacando entre los pocos descensos los de Indra (-1,01%), Solaria (-0,95%), ArcelorMittal (-0,61%), Merlin Properties (-0,58%) y Pharma Mar (-0,51%).

En el otro extremo, Inditex lideraba los ascensos, con una subida del 1,81%, seguida de IAG (+1,52%), Ferrovial (+1,22%), Fluidra (+1,16%), ACS (+1,14%), Meliá (+0,88%), Aena (+0,81%) y Telefónica (+0,64%).

En cuanto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 68,30 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 70,70 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1711 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española rondaba los 69,5 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,250%.