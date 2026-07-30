El Ibex 35 repunta un 0,97% en la media sesión, hasta los 19.600 puntos, en plena oleada de resultados

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una subida del 0,97% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 19.601,50 puntos, en una jornada marcada por la publicación de resultados empresariales, las tensiones en Oriente Próximo y su repercusión en los precios del crudo.

En el ámbito geopolítico, Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"En un ataque perpetrado por el enemigo estadounidense contra una vivienda en la ciudad de Qeshm, los padres de la familia y un niño de dos años perdieron la vida, mientras que dos niños, de siete y nueve años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital", ha lamentado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

En España, BBVA ha señalado que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias "al buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia".

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, una tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

Asimismo, se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024.

En Europa, la tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de junio en el 6,3%, donde se mantiene anclada desde marzo de 2026, mientras que en el conjunto de la Unión Europea repitió en el 6%.

Al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés) decidió mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

"Seguimos previendo una inflación más contenida durante la segunda mitad del año y nuestro escenario central continúa siendo que la Reserva Federal mantendrá los tipos sin cambios. No obstante, los elevados precios de la energía y las tensiones en Oriente Medio inclinan los riesgos a corto plazo hacia nuevas subidas de tipos", señaló la analista de Pimco, Tiffany Wilding.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Sacyr (+3,85%), Fluidra (+3,03%), BBVA (+2,76%) y Acciona (+2,72%). De su lado, Indra encabezaba los descensos (-1,79%), seguido de Telefónica (-1,72%), Acerinox (-1,09%) y Amadeus (-0,52%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con alzas: el índice británico FTSE 100 avanzaba un 0,49% en la media sesión, el francés Cac 40 un 0,97%, el alemán Dax un 0,12%, el italiano FTSE MIB un 0,08% y el Euro Stoxx 50 un 0,68%.

En el ámbito de las materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, descendía un 0,01% hasta los 90,73 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) se abarataba un 0,43% hasta situarse en los 84,10 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,631%, frente al 3,614% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán subía a 46,22 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,03% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1463 dólares por cada euro.