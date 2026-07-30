El 88% de los españoles mantendrá o elevará su prespuesto en restaurantes durante las vacaciones en agosto

Archivo - Dos jóvenes en la terraza de un restaurante, frente a la playa de la Barceloneta, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 88% de los españoles mantendrá o incluso aumentará su presupuesto destinado a restaurantes durante las vacaciones de agosto, según los datos de la encuesta realizada por TheFork, la plataforma de reservas 'online' en Europa.

En concreto, el informe revela que un 65% de los encuestados prevé gastar lo mismo que el año pasado y otro 23% asegura que incrementará esta partida, mientras que sólo un 12% tiene previsto reducirla.

Respecto al presupuesto previsto para gastar en verano en restaurantes, el 38% calcula que invertirá entre 200 euros y 400 euros, seguido de un 27% que destinará entre 400 euros y 600 euros, y un 26% dice que superará los 600 euros. Únicamente un 9% gastará menos de 200 euros, manteniendo una distribución muy similar en cada franja a la registrada el año pasado.

En lo que a la planificación de las comidas se refiere, seis de cada 10 (62%) combinará salidas a restaurantes con comidas en su alojamiento (entendido como hotel, apartamento u hostal), un 31% las llevará a cabo principalmente en restaurantes, y solamente un 5% prescindirá de la restauración para poder ahorrar en estas vacaciones.

A la hora de organizar las comidas en la playa, la piscina o en una excursión, el restaurante se mantiene como la opción preferida para un 45% de los españoles participantes en la encuesta. Llevar comida preparada también forma parte de los planes estivales de los encuestados, especialmente por disfrute, ya que un 33% afirma que lo hará porque le gusta ese tipo de plan, frente a otro 7% que optará por esta opción como medida de ahorro.

Por otro lado, al evaluar qué gastos recortarían durante las vacaciones para gastar menos, el alojamiento sería sacrificado en primer lugar por un 36%, mientras que un 22% preferiría viajar a destinos más próximos para abaratar el transporte y un 20% admite que ahorraría disminuyendo sus actividades de ocio. Respecto al sector gastronómico, el 22% restante contemplaría reducir sus salidas a restaurantes.