El Ibex 35 repunta más de un 1% y recupera los 19.700 puntos, con el crudo al borde de los 100 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este lunes con un repunte del 1,25%, lo que le ha servido para recuperar la cota de los 19.700 enteros que perdió al cierre de la pasada semana. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado al toque de campana en los 19.724,4 puntos en una jornada marcada por los intentos de acercamientos en Oriente Próximo, que han provocado que el precio del petróleo caiga por debajo de los 100 dólares el barril por primera vez desde el pasado 9 de septiembre.

Este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

No obstante, los ataques en el estrecho de Ormuz continúan y Washington y Teherán mantienen sus posiciones y amenazas que no apuntan a una resolución inminente del conflicto. Así, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha reiterado este domingo que no se permitirá el libre tránsito por el enclave hasta que no se acepten las condiciones planteadas por Teherán, entre las cuales están el levantamiento de las sanciones y el fin de las hostilidades.

A consecuencia de esas sanciones, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre.

"¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes, o quedarán fuera del sistema del dólar", ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

De su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este lunes de que lanzará ataques contra nuevos objetivos y usará "nuevas armas" en caso de que Estados Unidos lance una nueva oleada de bombardeos contra el país asiático.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- caía un 3,35% al cierre de las bolsas europeas, hasta los 100,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se contraía un 4,6%, hasta los 95,68 dólares.

"La persistencia de la prima de riesgo y las escasas probabilidades de una solución diplomática en Oriente Próximo mantinene desorientado al mercado petrolífero", argumenta el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker.

SOLO CINCO VALORES CIERRAN EN 'ROJO'

En el terreno macro, el Banco Popular de China (BPC) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, cuyo último recorte tuvo lugar en mayo de 2025.

Ya en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%). También ha informado de que la cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Telefónica ha decidido integrar su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, una de las filiales más grandes del grupo, en Telefónica España.

De su lado, Aena ha asegurado que el "exigente" Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, "garantiza una red de aeropuertos de interés general con capacidad necesaria para responder a la evolución del tráfico aéreo durante las próximas décadas".

Además, Cox Infrastructure Group ha informado de que su filial Befesa Desalination Developments Ghana Limited (BDDG), participada en un 95% por la compañía, ha recibido dos laudos arbitrales finales favorables frente a Ghana Water Company Limited (GWCL) y la República de Ghana por el proyecto de la planta desaladora de Accra.

En este contexto, las mayores alzas al cierre del Ibex 35 las protagonizaban Acciona (+3,07%), IAG (+2,67%), Acciona Energía (+2,42%), Cellnex (+2,32%) y Bankinter (+2,24%). Del lado contrario solo cinco valores han concluido la jornada en 'rojo'. Se trata de Repsol (-1,25%), Naturgy (-0,95%), Solaria e Indra (-0,52%, cada una) y Arcelormittal (-0,32%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también ha sido alcista, manteniendo así el 'Viejo Continente' cotas máximas de valoraciones. De este modo, el FTSE 100 británico ha repuntado un 0,75%; el CAC 40 francés, un 0,92%; el Dax alemán, un 1,07%; y el Mib italiano, un 1,6%.

BITCOIN REPUNTA MÁS DE UN 6% Y RETOMA LOS 85.000 DÓLARES

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,91%, desde el 3,998% del cierre del viernes. No obstante, la prima de riesgo --respecto a las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo-- se alzaba hasta los 47,98 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta situarse en un tipo de cambio de 1,1480 'billetes verdes' por cada euro.

Asimismo, entre los activos refugio, el oro caía al cierre de los parqués europeos un 0,65%, y se posicionaba en la cota de los 4.350 dólares la onza. Por su parte, la principal criptomoneda, el bitcoin, aceleraba su ascenso, repuntando en la sesión más de un 6%, hasta posicionarse en los 85.000 billetes verdes, en parte debido a los cierres de posiciones especulativas.

"En un periodo de 24 horas, el total de liquidaciones se acerca a los 275 millones de dólares. Esto nos indica que una parte significativa del movimiento ha sido impulsada por un 'short squeeze' (estrangulamiento de posiciones cortas). La señal es constructiva, no eufórica. El precio ha hecho lo que debía hacer. Ahora falta ver si la demanda al contado toma el relevo del 'short squeeze', tanto en bitcoin como en el mercado de 'altcoins' en general", ha argumentado el analista de Mercados de etoro, Javier Molina.