El Ibex 35 retoma la cota psicológica de los 20.000 puntos tras subir más de un 1%, con el crudo en 97 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este jueves con un alza del 1,12%, lo que le ha llevado a recuperar la cota psicológica de los 20.000 enteros, que perdió el pasado lunes.

En concreto, el selectivo nacional ha concluido en los 20.000,2 puntos en una jornada marcada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, que ha impulsado el precio del crudo a los 97 dólares.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha afirmado que el último ataque lanzado por el Ejército estadounidense contra Irán ha sido "duro" y ha destruido nuevos equipos militares, y aunque ha amenazando con nuevos ataques, ha vaticinado que la ofensiva norteamericana no se prolongará en el tiempo.

"Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz", ha afirmado el dirigente estadounidense en declaraciones desde la Casa Blanca sobre el último intercambio de ataques con la República Islámica.

Pese a las dificultades que aún persisten en el estrecho de Ormuz, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha revelado que hasta 17 millones de barriles de petróleo cruzaron por el estrecho de Ormuz durante la jornada del pasado lunes, lo que supondría un récord desde el inicio de la ofensiva de EEUU contra Irán a finales de febrero.

A su vez, las autoridades de Kuwait han asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea están respondiendo a ataques con misiles y drones disparados por Irán, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales y sin que Teherán haya reivindicado estos bombardeos.

Al mismo tiempo, las autoridades de Irán han advertido este jueves de que Teherán "cambió su doctrina de defensa" a raíz de los últimos bombardeos ejecutados por Estados Unidos y ha adelantado que su respuesta será a partir de ahora "desequilibrada" y "agresivamente desestabilizadora" para el país norteamericano.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel, Katz, ha avisado de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso de ataque de la República Islámica y ha amenazado con devolver al país asiático "a la Edad de Piedra" golpeando "toda la infraestructura militar y civil".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,35% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 96,95 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos (EEUU)-- encarecía su precio un 1,63%, hasta los 92,5 dólares por barril.

"La reciente escalada de ataques cuestiona la viabilidad del denominado "corredor seguro" en Ormuz, impulsado por EEUU para preservar el flujo de petróleo hacia los mercados internacionales. Sin señales que permitan anticipar una pronta resolución, el petróleo supera los 95 dólares el barril. El encarecimiento de la energía complica las perspectivas de inflación y tipos", exponen los analistas de Bankinter.

LOS PARQUÉS EUROPEOS, EN POSITIVO PERO CON ASCENSOS MODESTOS

En el terreno macro, la actividad del sector privado de la zona euro se ha mantenido sin cambios en el mes de agosto, continuando en los 52 puntos que ya marcó en julio. En España, el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.273,3 millones de euros bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en las referencias emitidas, con récord en el interés marginal en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

En el plano empresarial, la cadena de supermercados Dia ha informado que ha dado por finalizado su segundo programa temporal de recompra de acciones tras haber alcanzado el número máximo de acciones previsto, esto es, 405.000 títulos, representativos del 0,697% del capital social de la compañía.

De su lado, Iberia, perteneciente al holding IAG, reanudará los vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) desde hoy, después de que la operativa se viera afectada con motivo de los terremotos sufridos en el país latinoamericano del pasado junio.

Al otro lado del Atlántico, el fabricante de circuitos integrados Broadcom registró un beneficio neto de 13.088 millones de dólares (unos 11.270 millones de euros) en el tercer trimestre, un 216% más, lo que supone más que triplicar los 4.140 millones de dólares (3.567 millones de euros) que se anotó la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este escenario, los valores más alcistas al cierre del Ibex 35 han sido Acerinox (+2,84%), Sacyr (+2,4%), Caixabank (+2,35%), Bankinter (+2,27%) y ACS (+2,18%). En el extremo opuesto, Indra ha encabezado los descensos (-2,29%), seguida de Naturgy (-1,01%), Rovi (-0,58%), Logista (-0,57%) y Enagás (-0,54%).

El resto de los principales parqués europeos ha concluido la jornada en 'verde', aunque con ascensos más modestos que los anotados por el índice español. Así, el FTSE MIB italiano ha repuntado un 0,88%; el FTSE 100 británico, un 0,7%; el Dax 30 alemán, un 0,63%; y el CAC 40 francés, un 0,07%.

LA DEUDA DA UN RESPIRO Y EL BITCOIN RETOMA LOS 80.000 DÓLARES

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años caía hasta el 3,784%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 45,17 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,3% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1621 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 2,7% hasta situarse en los 4.500 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, se elevaba un 4%, hasta el entorno de los 80.100 'billetes verdes'.