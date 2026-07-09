El Ibex 35 roza los 19.300 puntos a la media sesión (+1%), con el petróleo plano en 78 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves con una subida del 1%, lo que le ha llevado a rozar los 19.300 puntos después de sufrir ayer el índice su peor jornada desde inicios de la guerra (-2,73%) lastrado por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener "completamente" el comercio bilateral con España por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

De este modo, el selectivo nacional se situaba a las 12:00 horas en los 19.294,1 enteros en una sesión influida de nuevo por los precios del petróleo, que, al calor del recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, se mantiene plano en los 78 dólares el barril tras repuntar este miércoles más de un 8%.

El dirigente estadounidense ha defendido en las últimas horas que España "se ha redimido por completo" tras, tal y cómo indica por su parte, haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, algo que Trump ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de "causa perdida" y de "aliado terrible" de la Alianza.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso a Washington.

"Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha destacado.

En paralelo, el Ejército de Estados Unidos ha vuelto este miércoles por la noche a atacar Irán por segunda jornada consecutiva. Así, la República Islámica ha señalado que al menos catorce personas han muerto y cerca de 78 han resultado heridas a causa de los últimos dos días de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Teherán.

En respuesta, Irán ha reivindicado este jueves ataques contra "bases" e instalaciones de Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo, concretamente Kuwait, Bahréin y Qatar, como respuesta a los bombardeos ejecutados.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves que las tropas israelíes "no se retirarán de Líbano", después de que Trump afirmara el miércoles que "cree que lo harán", en medio de los contactos entre los gobiernos israelí y libanés de cara a un posible acuerdo de paz.

En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- se mantenía plano en la media sesión de las Bolsas europeas y cotizaba sobre los 78 dólares. De igual modo, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 73,5 dólares después de elevarse un 0,1%.

En el ámbito empresarial, Veolia ha apremiado a las administraciones españolas a impulsar la revalorización de residuos para cumplir la normativa europea, que marca que la revalorización debe ser el destino del 25% al 35% de los residuos en 2035.

De su lado, Digi ha fijado el precio para su salida a Bolsa u oferta pública inicial (OPV) en 5,60 euros por acción, con lo que movilizará hasta un máximo de 330 millones de euros a través de casi 60 millones de títulos.

Así, los valores más alcistas a las 12:00 horas eran Arcelormittal (+2,6%), Sabadell (+2,45%), Unicaja (+2,09), Acerinox (+2,07) y Caixabank (+2,03%). En el lado contrario, Colonial retrocedía un 5,13%; Indra, un 1,4%; Cellnex, un 1,38%; Telefónica, un 0,83%; y Puig, un 0,59%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaba en la medida sesión con signo positivo, a excepción del FTSE 100 británico (-0,83%). De su lado, el Dax alemán subía un 0,14%; el CAC 40 francés, un 0,22%; y el Mib italiano, un 0,8%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1429 'billetes verdes' (+0,11%), mientras que el interés exigido al bono español a diez años caía hasta el 3,553%, situando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- en los 49,46 puntos básicos.