El Ibex 35 sostiene los 20.000 puntos (+0,03%) frente a los resultados empresariales y a Nvidia

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con una ligera subida del 0,03%, hasta situarse en los 20.034,70 puntos, en una sesión marcada por la presentación de resultados empresariales en España y a las dudas surgidas alrededor de Nvidia, que ya estudia la destitución de su consejero delegado, Jensen Huang, tras el escándalo de su relación extramtrimonial con una supuesta espía china.

Las caídas en Bolsa que está experimentando Nvidia recogen las dudas del mercado "sobre la capacidad de la compañía de mantener el ritmo de crecimiento visto hasta ahora bajo la dirección de otra persona", explican los analistas de Renta 4. Los futuros de la tecnológica en Wall Street apuntan a un descenso superior al 5%.

En el terreno empresarial español, y antes de la apertura del mercado, Telefónica ha señalado que registró un beneficio neto de 464 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025. En España, la 'teleco' cerró este periodo con unos ingresos de 9.828 millones, lo que supone un incremento del 2,5% interanual y su mayor crecimiento para este periodo en más de 15 años.

Por su parte, Santander ha informado de que ha decidido mejorar un 5% las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio para la oferta voluntaria que tiene previsto lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units (unidades) y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil emitidas y en circulación que aún no posee.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran ACS (+2,37%), Grifols (+1,22%), Naturgy (+1,07%), Enagas (+1,06%) y Acerinox (+1%). De su lado, Telefónica encabezaba los retrocesos (-1,37%), seguido de Indra (-2,08%), IAG (-0,62%) e Inditex (-0,50%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba en la media sesión con subidas: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,29%, el francés Cac 40 un 0,71%, el alemán Dax un 0,86%, el italiano FTSE MIB un 0,21% y el Euro Stoxx 50 remontaba un 0,39%.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía en la media sesión un 0,89% hasta los 91,93 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cedía un 0,82%, hasta los 85,82 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 3,858%. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 56,69 puntos básicos.

En el mercado de divisas el euro se apreciaba un 0,08% frente al 'billete verde', hasta intercambiarse por 1,1099 dólares.