El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y recupera los 19.400 puntos, con el petróleo a la baja

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,09%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a recuperar los 19.400 puntos y situarse en los 19.404,1 puntos, en un contexto marcado por la bajada de los precios del crudo ante cierta estabilización del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent bajaba un 1,4%, hasta los 72,1 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 70 dólares, tras abaratarse un 1,1%.

En España, en el ámbito empresarial, OHLA votará en su Junta General Ordinaria de Accionistas, prevista para este martes en segunda convocatoria, la reducción a nueve del número de consejeros y la reelección de EY como auditor de cuentas, entre otras propuestas de acuerdos.

Asimismo, Indra afrontará hoy la primera junta de accionistas de la nueva era liderada por el consejero delegado, Josep Maria Recasens, y el presidente, Ángel Simón, en la que se propondrá, entre otros puntos, establecer en 14 el número de miembros del consejo de administración y repartir un dividendo de 0,30 euros por acción.

De su lado, la cadena de supermercados Dia ha informado de que pondrá en marcha desde este martes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 20 millones de euros con el objetivo de disponer de un número suficiente de títulos propios para cubrir el número de acciones previsto en los planes de incentivos de empleados y en los planes de remuneración de los consejeros externos no dominicales.

Por su parte, Amazon ha señalado que alcanzó un beneficio antes de impuestos en España superior a los 290 millones de euros en 2025 y registró unos ingresos brutos totales de sus actividades en el país de 9.000 millones, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a los 8.000 millones de euros de un año antes.

Igualmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado que volvió a beneficios en 2025 con un resultado neto positivo de 130 millones y una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16,2% superior a la de 2024.

Por último, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha apuntado que abonará el próximo 7 de julio un dividendo de 1,521 euros brutos por título con cargo a los resultados de 2025, mientras que Grenergy ha comunicado que ha firmado un Acuerdo de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) nocturno de un teravatio/hora (TWH) anual durante 15 años en Chile.

Del lado 'macro', el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) ha indicado que la compraventa de viviendas cayó un 10,2% interanual en abril, hasta las 57.755 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 9,4%, hasta los 2.046 euros.

En la apertura de la sesión de este martes, Amadeus se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 1,1%, sólo por detrás de Enagás, que se dejaba un 2,8% por el efecto 'ex-cupón' derivado del pago de dividendos.

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Arcelormittal (+2,1%), Solaria (+1,5) y Acciona (+1,4%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,1% y el parisino CAC 40 un 0,3%, en tanto que el Dax de Fráncfort crecía un 0,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se moderaba hasta el 3,332%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1403 dólares.