El Ibex 35 sube un 0,17% y firma un nuevo máximo histórico sobre los 16.700 puntos pendiente de la Fed

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un ligero ascenso de un 0,17%, suficiente para firmar un nuevo máximo histórico en los 16.762,5 puntos, a la espera del posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El selectivo nacional ha enlazado su tercera jornada consecutiva al alza, si bien en lo que va de semana apenas se ha elevado un 0,44% ante las expectativas puestas en la resolución de la reunión de la Fed y, sobre todo, la comparecencia de su presidente, Jerome Powell.

Así las cosas, el principal indicador de la Bolsa española acumula en 2025 una revalorización de un 44,57%.

Los mercados descuentan una bajada de tipos de 25 puntos básicos, lo que llevaría a los tipos oficiales de Estados Unidos a un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

"En caso de no producirse la bajada hoy, consideramos que simplemente estaríamos ante un retraso de la misma hasta la reunión del 28 de enero, una vez se dispusiese de más datos de empleo", han explicado los analistas de Renta 4 en su análisis diario, recordando que ha habido cierto retraso en la publicación de datos por el 'shutdown' de la Administración estadounidense durante octubre y noviembre.

No obstante, han indicado que "lo más relevante" de la reunión de hoy de la Fed será el discurso que dé el presidente, Jerome Powell, y el tono que muestre ante una inflación que se mantiene más alta de lo deseable y con riesgos de un repunte adicional, pero con un mercado laboral en desaceleración.

También la Fed ofrecerá hoy un nuevo cuadro 'macro' sobre la economía estadounidense con perspectivas más actualizadas sobre crecimiento, inflación y empleo, así como el 'dot plot' --previsiones sobre cambios en los tipos de interés--.

Por su parte, los expertos de Banca March ven una "marcada división interna" en torno al banco central estadounidense, en tanto que cinco de los doce miembros con derecho a voto han expresado su preferencia por no reducir los tipos en esta ocasión, argumentando principalmente la falta de visibilidad sobre la evolución económica y los riesgos inflacionistas que podrían materializarse en primavera.

En el otro extremo, a juicio de Banca March, se encuentran quienes consideran que las cifras privadas de empleo apuntan a una desaceleración del mercado laboral y no detectan señales de una inflación al alza, por lo que prefieren atajar el problema reduciendo los tipos oficiales.

"Más allá de la previsible reducción de tipos, lo realmente relevante estará en el comunicado oficial, la rueda de prensa, las potenciales medidas para frenar las tensiones en los mercados monetarios y las nuevas previsiones del Comité", han resumido los expertos del banco, en línea con los analistas de Renta 4.

En este contexto, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y candidato con más posibilidades de suceder a Jerome Powell --cuyo mandato vence en mayo de 2026-- al frente de la Fed, Kevin Hassett, ha asegurado que ve "margen de sobra" para seguir bajando los tipos de interés.

En el ámbito empresarial español, Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha anunciado su salida de Sacyr mediante la venta de 40,7 millones de acciones de la compañía, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros.

A la par, Telefónica ha propuesto a los sindicatos reducir en casi un 9% el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), por lo que en los términos actuales de la negociación se concretaría una horquilla de entre 4.600 y 5.040 salidas.

En el plano 'macro', la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha expresado su confianza en una probable revisión al alza de la previsión de crecimiento para la eurozona la próxima semana, cuando la institución actualizará sus proyecciones macroeconómicas para los próximos ejercicios.

Ante esta coyuntura, dentro del Ibex 35, Rovi ha liderado las subidas del selectivo madrileño con un alza del 2,08%, seguido por ACS (+2,01%), ArcelorMittal (+1,6%), Amadeus (+1,52%) y Puig (+1,09%). Por el lado de las caídas, las más destacadas se las han anotado Sacyr (-5,96%), Mapfre (-1,7%), Ferrovial (-1,43%), Fluidra (-1,36%) y Enagás (-1,23%).

El resto de los selectivos europeos ha cerrado con resultados dispares: Fráncfort ha restado un 0,13%, Milán un 0,25% y París un 0,37%, mientras que Londres ha sumado un 0,14%.

A la hora de cierre, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,36%, hasta situarse en 61,72 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un descenso del 0,2% que lo llevaba a alcanzar los 58,1 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,165 'billetes verdes', un 0,2% más que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,309%, sin apenas variación y la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 46,1 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se cotizaba en los 4.200 dólares, un 0,2% menos, mientras que el bitcoin se negociaba en los 92.250 dólares al depreciarse un 0,45%.