El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y mantiene los 18.100 puntos, con el petróleo en 100 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,17%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.134,7 puntos, en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que están cayendo a 100 dólares el barril.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce ante las informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos (EEUU) llegue a un acuerdo con Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló este pasado miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y apuntó de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas".

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 100,9 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 94,7 dólares después de retroceder un 0,4%.

En el plano 'macro', el Tesoro Público español regresará a los mercados este jueves con una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que espera captar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En el plano empresarial, la cadena de supermercados Dia ha informado de que pondrá en marcha hoy un programa de recompra de acciones propias de hasta tres millones de euros para adquirir un máximo de 50.000 acciones, el equivalente a cerca del 0,086% del capital social.

De su lado, Reig Jofre ha indicado que obtuvo un beneficio neto consolidado de 3,1 millones en el primer trimestre del año, cifra un 17% inferior a la del mismo periodo de 2025, al tiempo que también vio reducidos sus ingresos un 2%, hasta los 86,3 millones.

Por su parte, Unicaja ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCos'), dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, por un importe nominal de 500 millones de euros.

Asimismo, la junta de accionistas de Acerinox ha dado el visto bueno al abono de un dividendo complementario de 0,31 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se abonará el próximo 17 de julio.

Por su parte, antes de la apertura de las Bolsas, Amper ha comunicado que ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Sabadell, con una subida del 0,93%, por delante de IAG (+0,91%) y Amadeus (+0,8%). En el lado contrario, Rovi retrocedía un 2,5% y Merlin, un 1,5%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo más bien positivo, puesto que Fráncfort y Lonres abrían prácticamente en tablas y Milán crecía un 0,2% y París un 0,1%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se alzaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1752 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años se mantenía en el 3,396%.