Miranda Priestly no solo viste de Prada: así sería su cartera de inversión en acciones de lujo y rentabilidad en Bolsa

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Si la editora jefe de la revista de moda Runway, Miranda Priestly, tuviera una cartera de acciones, invertiría en Hermès, Richemont, L'Oréal, Kering, Burberry, Christian Dior y Ralph Lauren. Una selección que, según la plataforma de inversión eToro, habría generado una rentabilidad del 629% en los últimos 20 años, superando al S&P 500 (442%).

La denominada 'cartera Miranda' reúne las siete acciones de lujo más tradicionales del mercado, las mismas que elegiría un personaje que nunca ha apostado por las tendencias, sino por la permanencia.

A continuación, explicamos cómo ha sido el rendimiento de la cartera de acciones seleccionada en los últimos 20 años, según el análisis realizado por la plataforma de inversión. Es importante matizar que la rentabilidad de las acciones se expresa en dólares americanos, no está anualizada y no es un indicador fiable del rendimiento futuro.

¿CUÁL SERÍA LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA PRIESTLY?

Desde 2006 hasta este año, la cartera de lujo de Priestly ya contaría con una rentabilidad del 629% si se tienen en cuenta estos 7 valores seleccionados. Una revalorización por encima del S&P 500, que en 20 años ha obtenido un 442% y superior al S&P Global Luxury Index (297%).

De esta forma, los valores que obtuvieron mejor rendimiento en las últimas dos décadas son Hermès, con una rentabilidad del 2.206%, seguido de Richemont (619%), Ralph Lauren (525%), Christian Dior (467%), L'Oréal (344%), Kering (149%) y Burberry (92%).

La plataforma destaca además que las marcas con mayor tradición han demostrado su capacidad para proteger los precios, preservar la exclusividad y defender los márgenes a lo largo de los ciclos económicos.

El panorama a corto plazo es, sin embargo, más incierto. El sector es especialmente sensible a las condiciones macroeconómicas, como está demostrando el impacto del conflicto en Oriente Próximo.

ALERTAS EN EL SECTOR DE LUJO EUROPEO

El sector del lujo europeo, al igual que la revista Runway, no atraviesa su mejor momento. De hecho, las acciones de Hermés sufrieron un desplome récord en la Bolsa de París, donde llegaban a perder hasta el 14,2% de su valor, después de que la firma francesa registrara una bajada de sus ventas en el primer trimestre de 2026, lastrada por el tipo de cambio y el impacto de la guerra en Oriente Próximo.

Asimismo, al cierre de 2025, las grandes marcas del lujo registraron una fuerte caída de sus beneficios. Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) se anotó un beneficio neto atribuido de 10.878 millones de euros en 2025, lo que equivale a un descenso interanual del 13,3% y los ingresos retrocedieron un 4,6%, hasta los 80.807 millones de euros.

Bajo el mismo panorama, el grupo Kering, dueño de firmas como Gucci o Balenciaga, obtuvo un beneficio neto atribuido de 72 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa una caída del 93,6% respecto del resultado anotado por la multinacional un año antes.

No obstante, el sector de la belleza ha elevado sus ventas; L'Oréal registró una notable mejoría de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, con un crecimiento interanual del 3,6% en sus ventas, hasta los 12.152 millones de euros, que la multinacional de la cosmética ha relacionado en el caso de Europa con el llamado "efecto pintalabios", por el que los consumidores utilizan artículos de belleza como amortiguador de la preocupación por una crisis.