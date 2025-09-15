El Ibex 35 sube un 0,46% en la media sesión, y apunta a los 15.400 puntos

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una subida del 0,46% en la media sesión de este lunes, hasta situarse en los 1.377,9 puntos, arrancando así una semana en la que los inversores estarán pendienteS de la reunión de política monetaria que celebrará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el miércoles.

A primera hora de este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunían en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral, un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China.

Precisamente, este lunes se han conocido varios datos sobre la evolución de la economía china. La producción fabril creció un 5,2% en agosto, mientras que las ventas minoristas avanzaron un 3,4%.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista del selectivo (+1,59%), por delante de Repsol (+1,37%), Puig (+1,30%), Banco Santander (+1,28%) y Unicaja (+1,01%).

Del lado contrario, Banco Sabadell caía un 1,01%; Rovi, un 0,99%; Aena, un 0,60%; y Telefónica, un 0,57%.

La evolución del Ibex 35 era similar en el resto de principales bolsas europeas salvo Londres, que cedía un 0,09%. París subía un 0,91%; Fráncfort, un 0,18%; y Milán, un 0,76%.

El barril de Brent alcanzaba los 67,29 dólares en la media sesión, un 0,45% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,02 dólares, un 0,53% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,247%, frente al 3,289% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana era de 55,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar en la media sesión, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1751 'dólares por cada euro.