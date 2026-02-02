El Ibex 35 sube un 0,47% en la media sesión y busca los 18.000 puntos con el ojo en el BCE

Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,47% en la media sesión de este lunes, hasta alcanzar los 17.964,3 puntos, coincidiendo con la semana en que se darán a conocer las decisiones de tipos de interés tanto del Banco Central Europeo (BCE) como del Banco de Inglaterra.

Hacia las 12.00 horas, la cotización del Ibex 35 también marcaba nuevos máximos históricos en términos intradiarios. El pasado viernes, el selectivo ya batió sus próximos máximos al llegar a los 17.950 puntos durante la sesión, aunque el cierre fue en el entorno de los 17.880 enteros.

Los inversores también estarán pendientes esta semana del calendario de resultados empresariales, toda vez que se conocerán las cuentas de Unicaja, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, así como de Logista y ArcelorMittal.

En el ámbito internacional, este domingo el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+, el cartel liderado por Rusia y Arabia Saudí, decidió no tomar nuevas medidas ante la reciente volatilidad de los precios del petróleo por la mayor incertidumbre en los mercados sobre Irán.

La actividad del sector manufacturero cumplió en enero su segundo mes consecutivo en contracción, con una lectura del índice PMI de 49,2 puntos, frente a los 49,6 con los que despidió 2025, lo que representa el nivel más bajo desde abril del año pasado, algo que las empresas atribuyen en gran medida al impacto de la incertidumbre global.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Mapfre (+1,50%), IAG (+1,33%), Amadeus (+1,24%), Inditex (+1,20%), Enagás (+1,15%), Iberdrola (+0,79%) y Logista (+0,78%).

Del lado contrario, los mayores descensos eran los de Solaria (-2,45%), Repsol (-1,63%), Indra (-1,19%), Acciona Energía (-0,65%) y Acerinox (-0,56%).

La evolución en la media sesión también era positiva para el resto de los principales mercados europeos. Londres subía un 0,10%; París, un 0,25%; Fráncfort, un 0,33%; y Milán, un 0,36%.

El barril de Brent cotizaba en los 65,99 dólares en la media sesión, un 4,78% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 61,88 dólares, un 5,11% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,218%, casi sin cambios frente al 3,212% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 36,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,11% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1864 dólares por cada euro.