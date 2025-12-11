El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y se sitúa por encima de los 16.800 tras el recorte de la Fed

Archivo - Vista general del Palacio de la Bolsa, a 3 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 0,49% en la media sesión de este jueves lo que le impulsaba a situarse en máximos históricos, en 16.844,6 enteros, después de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU cumpliese con las expectativas y anunciase un recorte de 25 puntos de sus tipos oficiales.

Los analistas de Renta 4 destacan que la Fed ha priorizado proteger el empleo frente al objetivo de inflación. "Powell [el presidente de la Fed] considera que la creación de empleo desde abril podría haberse sobreestimado", agregan.

Los expertos resaltan también la división que mostró ayer el comité de la Fed, con nueve votos a favor de recortar 25 puntos básicos y tres en contra --dos de ellos a favor de no bajarlos y uno de ellos, de bajarlo 50 puntos básicos--, lo que da mayor incertidumbre sobre los próximos pasos que dé el banco central.

En su 'dot plot' publicado ayer, la Fed mantiene solo un recorte para 2026, frente a los dos que descuenta el consenso de mercado. Para 2027, la institución planea otra bajada, aunque los mercados no cuentan ninguna. A largo plazo, se mantiene sin cambios la previsión de situar los tipos en el 3%.

A pesar de esta decisión, que relaja las condiciones financieras en EEUU, los futuros estadounidense apuntan a caídas en los principales índices: el S&P 500 podría caer en torno a un 0,8%, mientras que el Nasdaq cedería un 1%.

Renta 4 explica que esto se debe a los resultados de Oracle, que han "decepcionado" al mercado al comunicar unas menores ventas en la nube frente a las expectativas. Además, la compañía prevé mayores gastos de capital (capex), lo que genera dudas sobre la rentabilidad de las inversiones. De hecho, en sus previsiones para 2026, Renta 4 cree que Oracle es uno de los "eslabones más débiles" de la IA.

En el ámbito empresarial español, GIP (BlackRock) ha vendido un 7,1% del capital de Naturgy por 1.703,4 millones de euros, de modo que su participación en la energética se reduce ahora al 11,4%.

Por otro lado, el consejo de administración de Indra se reunió este miércoles y acordó por unanimidad que la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) resulta "coherente" con la estrategia de la compañía.

Naturgy era el valor del Ibex 35 que más cedía en la media sesión, con una caída del 5,43%, seguido por Enagás (-1,21%), Redeia (-1,01%), Cellnex (-0,98%) e Indra (-0,93%).

En cuanto a las subidas, BBVA lideraba los ascensos (+1,55%), tras cerrar ayer su recompra de acciones de casi 1.000 millones de euros, acompañado por ArcelorMittal (+1,29%), Sabadell (+1,25%), IAG (+1,16%) y Acerinox (+1,11%).

El resto de los selectivos europeos también cotizaban con signo positivo. París se revalorizaba un 0,47%; Milán, un 0,16%; Fráncfort, un 0,13%; y Londres, un 0,07%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 1,53%, hasta situarse en los 61,26 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un descenso del 1,54% que lo llevaba a alcanzar los 57,56 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1710 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,301%, con la prima de riesgo en los 46 puntos básicos.