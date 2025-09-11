El Ibex 35 sube un 0,68% y reconquista los 15.300 tras el BCE y con nuevo impulso de Inditex

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un alza del 0,68%, hasta situarse en 15.231,3 puntos, en una jornada en la que se ha conocido la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria.

La autoridad monetaria ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés. La tasa de depósito seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%.

Posteriormente, en la rueda de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dado por terminado el proceso desinflacionista, al tiempo que ha subrayado que el organismo está "determinado" a estabilizar la inflación en el 2% a medio plazo.

En todo caso, la nueva serie de previsiones macro conlleva leves ajustes frente a junio. Las estimaciones para este año y el siguiente se han revisado en una décima al alza, mientras que la de 2027 se ha reducido en una décima, quedándose en el 2,1% este año, el 1,7% el que viene y el 1,9% en 2027.

Respecto al PIB, el crecimiento de la economía se situaría en el 1,2% en 2025, tres décimas más que lo previsto en junio. La proyección para 2026 es ahora una décima inferior, situándose en el 1%, al tiempo que la proyección para 2027 se mantiene sin variación en el 1,3%.

En el ámbito internacional, se ha conocido que el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en agosto en el 2,9% interanual, lo que implica una aceleración de dos décimas desde el registro del mes anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En el terreno empresarial español, Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 30,29% que posee Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en su filial brasileña, Neoenergia, por unos 1.880 millones de euros.

Además, eDreams Odigeo ha puesto fin al programa de recompra de acciones que lanzó a finales de mayo tras alcanzar el importe monetario máximo previsto (20 millones de euros), al tiempo que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de títulos con el mismo límite de 20 millones de euros.

Al cierre de la sesión, Inditex ha sido el principal valor alcista, subiendo un 2,66%. Por detrás se han situado Ferrovial (+1,07%), Endesa (+1,89%), Acerinox (+1,69%), ACS (+1,39%) y Rovi (+1,26%).

Del lado contrario, Puig se ha dejado un 1,96%, por encima Iberdrola (-0,35%), Amadeus (-0,29%), Repsol (-0,24%) y Enagás (-0,19%).

El resto de los principales mercados europeos también ha evolucionado en positivo este jueves. Londres ha subido un 0,78%; París, un 0,80%; Fráncfort, un 0,30%; y Milán, un 0,89%.

El barril de Brent se situaba en 66,35 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,69% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 62,46 dólares, un 1,90% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,231%, desde el 3,236% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha caído a 57,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,35% frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1735 'billetes verdes' por cada euro.