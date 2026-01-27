El Ibex 35 sube un 0,7% y marca nuevo máximo histórico al cierre tras superar los 17.800 enteros

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 consolida su vuelta a la senda alcista con una subida de 0,7% en la sesión de este martes, lo que le ha permitido marcar un nuevo máximo histórico al cierre de la sesión superando los 17.800 enteros.

El selectivo madrileño se recupera así de la volatilidad que registró la semana pasada, marcada por la amenaza de EEUU de una posible invasión de Groenlandia, territorio soberano de Dinamarca, y ambos países miembros de la OTAN.

Un acuerdo entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciado el pasado miércoles, ha permitido que en tres las últimas cuatro sesiones el índice español haya logrado cerrar en positivo y virar la atención hacia otras referencias, como los resultados empresariales, los datos 'macro' o las políticas de los bancos centrales, sin quitar ojo al contexto político internacional.

Así, los analistas de Renta 4 destacan la subida del oro, que se consolida en los 5.100 dólares por onza, ante la persistencia de las tensiones geopolíticas. En este sentido, mencionan el incremento que ha anunciado Trump de los aranceles a Corea del Sur, pasando del 15% al 25%, ya que considera que el país asiático está "retrasando injustificadamente" la aprobación del acuerdo comercial alcanzado a mediados de 2025.

Siguiendo en este entorno de guerra comercial, la Unión Europea e India han anunciado hoy las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos podrían ahorrar hasta 4.000 millones en aranceles cada año. El pacto, sin embargo, ha dejado fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino. Además, los detalles del mismo deberán aún ser negociados en los próximos meses.

Bajo el plano 'macro' español, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las grandes referencias para los inversores comenzarán, no obstante, a partir de mañana: por un lado, la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, en la que no se esperan cambios sobre los tipos de interés oficiales, aunque los mercados estarán atentos a lo que pueda decir el presidente, Jerome Powell, tras los últimos "ataques" de Trump.

Por el otro lado, tres de las grandes tecnológicas estadounidenses darán a conocer sus resultados de 2025, que servirán para medir la evolución de la IA: Microsoft, Meta y Tesla. Apple lo hará al día siguiente, el 29 de enero.

En este contexto, el Ibex 35 ha cerrado en los 17.804,1 enteros, liderado por Solaria (+2,94%), seguido por Unicaja (+2,04%), Bankinter (+1,88%), Rovi (+1,86%) y Banco Sabadell (+1,85%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Cellnex (-3,04%), Amadeus (-2,62%), Telefónica (-1,09%) y Repsol (-1,03%).

Respecto al resto de los principales mercados bursátiles europeos, solamente Fráncfort ha cerado en negativo, con una caída del 0,16%. En cambio, Milán se ha impulsado un 1,09%, mientras que Londres ha avanzado un 0,58% y París, un 0,27%.

El barril de Brent se situaba en los 66,91 dólares, un 2,00% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 2,11%, hasta los 61,92 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años repuntaba al 3,229%, mientras que la prima de riesgo se situaba en los 36,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba de nuevo un 0,82% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1978 dólares por cada euro.