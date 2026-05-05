El Ibex 35 sube un 1,8% y recupera los 17.650 puntos, con el petróleo en 110 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes con un alza del 1,8%, hasta situarse en los 17.667,7 puntos, en un contexto marcado por la situación geopolítica en Oriente Próximo y los ajustes del precio del petróleo, que se sitúa en los 110 dólares.

Estados Unidos puso ayer en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El comandante del Comando Central (Centcom), el almirante Brad Cooper, ha afirmado que la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que está protegiendo EEUU en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha afirmado que ha habido lanzamientos de "drones contra buques mercantes", que también han sido diana de "seis lanchas rápidas iraníes", neutralizadas todas ellas con helicópteros. De hecho, el jefe del Centcom ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han "neutralizado todas y cada una de esas amenazas mediante la aplicación precisa de municiones defensivas".

Por su parte, las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de EEUU de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares norteamericanos "han matado a cinco civiles" que viajaban de Omán a la costa iraní en "dos pequeñas embarcaciones".

El presidente Donald Trump ha restado importancia a estos 19 proyectiles lanzados contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia.

"La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. "Uno pasó. Además, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha aseverado durante una rueda de prensa en la presente jornada que el Proyecto Libertad está logrando "estabilizar la situación" en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, descendía un 3,42% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta situarse en los 110,5 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 4,4%, hasta los 101,7 dólares.

De su lado, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, retrocedía un 2,85%, hasta los 46,8 euros por megavatio hora.

ACS IMPULSA AL IBEX AL ALZARSE CASI UN 10%

En el plano 'macro', el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Por otra parte, la Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó más de 111.000 nuevos ocupados por las contrataciones de la Semana Santa.

En paralelo, se ha conocido que el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.463 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad a medio año pero elevándola a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024.

En el terreno empresarial, Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones".

Asimismo, Unicaja obtuvo un beneficio de 161 millones en el conjunto del primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En este contexto, ACS ha encabezado los repuntes en la sesión (+9,85%), seguido de Acerinox (+4,99%), Indra (+4,81%), Acciona (+4,37%) y Arcelormittal (+4,1%). En el otro extremo, solo siete valores cotizaban en 'rojo': Cellnex (-1,81%), Grifols (-1,01%), Redeia (-0,95%), Logista (-0,92%), Enagás (-0,18%), Colonial (-0,09) y Solaria (-0.08%),

El resto de los principales parqués europeos recuperaba este martes parte de lo perdido en la jornada de ayer, a excepción del británico FTSE 100, que cedió un 1,40%. De su lado, el Mib italiano repuntó un 2,27%; el Dax alemán, un 1,71%; y el CAC francés, un 1,08%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años recortaba hasta el 3,512%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,95 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,18% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1712 'billetes verdes'.

Al respecto, los analistas de Ebury aseguran que existe un "sesgo alcista para el euro", a pesar de que "los datos del segundo trimestre hasta la fecha siguen siendo poco alentadores y apuntan a otro trimestre de estancamiento económico".

Por último, el oro, activo refugio por excelencia mejoró su posición en más de un 1% este martes y cotizaba al cierre de la Bolsa de Madrid a 4.570 dólares la onza.

Entre las criptomonedas, el bitcoin se alzaba casi un 2% y recuperaba la cota de los 81.500 'billetes verdes'.