El Ibex 35 sube un 2,06% en la semana, aunque no logra aguantar los 18.000 puntos

Archivo - Paneles muestran los índices bursátiles en el interior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con una subida acumulada del 2,06% en la semana, lo que ha llevado al selectivo de las bolsas y mercados españoles a situarse en los 17.985,3 puntos, sin lograr mantener la cota de los 18.000 enteros.

Solamente este viernes, el incremento ha sido de un 0,06%. La mayor parte de la subida en la semana se produjo el miércoles, cuando el selectivo se anotó una subida de casi 400 puntos en un solo día.

"El fuerte repunte de la renta fija sigue dejando una gran incógnita para las próximas semanas: si los bancos centrales tendrán que mantener una postura más restrictiva de lo esperado. Mientras que en Europa y Japón el camino parece relativamente más definido, en Estados Unidos aumentan las dudas tras la llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal", ha afirmado el analista de XTB Manuel Pinto.

En clave geopolítica, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este viernes una nueva reunión en Teherán con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para abordar el proceso de negociaciones con EEUU, mediado por Islamabad, para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado como "positivo" el encuentro, aunque, ha avisado de que "los principios fundamentales siguen siendo los mismos" y es que "Irán nunca puede tener un arma nuclear". "Simplemente no puede. Este régimen nunca puede tener armas nucleares, y para lograrlo vamos a tener que abordar la cuestión del uranio altamente enriquecido", ha explicado.

En clave 'macro', el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el sólido desempeño de la economía española a pesar del impacto de la guerra de Oriente Próximo y ha insistido en que el Gobierno aproveche esta situación para acometer una consolidación fiscal más rápida, empezando por la eliminación de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, además de impulsar la oferta de viviendas mediante la reducción de la burocracia ante el deterioro de la asequibilidad de las casas.

"A pesar del impacto de la guerra, se prevé que el crecimiento se mantenga sólido en un 2,1% en 2026 gracias a la aún fuerte demanda interna", señala el FMI tras concluir la consulta de su directorio ejecutivo sobre el informe 'Artículo IV' de España.

En otro ámbito, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido este viernes a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) de que recurrir a ayudas generalizadas frente a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo acabaría teniendo consecuencias sobre la política monetaria de la institución.

En el plano empresarial, a cierre del mercado de ayer, Puig comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había puesto fin a las conversaciones que mantenía con Estée Lauder para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

Esta decisión "no altera la hoja de ruta estratégica de Puig", según insistió la compañía. En consecuencia, la firma ha sido el valor con peor desempeño del Ibex 35 este viernes, dejándose un 13,44%.

Por detrás de Puig, los principales descensos han sido los de Repsol (-2,75%), Cellnex (-1,44%), Rovi (-1,25%), Mapfre (-1,14%) y Amadeus (-0,89%). Del lado contrario han destacado ArcerlorMittal (+3,96%), Solaria (+2,50%), Indra (+2,25%), Acerinox (+2,14%), Acciona (+1,92%) e IAG (+1,55%).

El resto de las principales bolsas europeas también ha cerrado este viernes con incrementos. Londres ha subido un 0,22%; París, un 0,37%; Fráncfort, un 1,15%; y Milán, un 0,70%.

El barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en 103,64 dólares, un 1,03% más, mientras que el WTI alcanzaba los 97,04 dólares, un 0,69% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,463%, frente al 3,531% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha moderado en cuatro décimas, hasta los 42,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1603 dólares por cada euro.