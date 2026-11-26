Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un alza del 2,27%, hasta situarse en los 19.057,90 puntos, en una jornada en la que los inversores han operado sin la referencia de Estados Unidos, ya que sus bolsas están cerradas por Acción de Gracias. Mañana viernes, solo abrirán media sesión.

Según explican los analistas de Renta 4, se trata de un "rebote técnico", después del cierre de la sesión de ayer en Estados Unidos. Aunque la jornada comenzó en 'rojo', hacia el cierre de la sesión, con Europa ya cerrada, acabó recuperando las pérdidas.

Por otra parte, los líderes europeos han elegido este jueves al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), como resultado del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses y a falta de completar la tramitación formal para oficializar los nombramientos en la cumbre de diciembre.

"Es de esperar que el presidente actúe como motor impulsor, al igual que hizo Mario Draghi, en lugar del planteamiento basado en el consenso de Christine Lagarde", apunta el gestor senior de Neuberger, Patrick Barbe, sobre la designación de De Cos como presidente del BCE.

Respecto a la IA, la agencia de calificación crediticia S&P Global ha puesto en vigilancia negativa la nota de solvencia 'AA' de Nvidia, lo que abre la posibilidad de una rebaja de rating a corto plazo, después de que los recientes acontecimientos alrededor de la empresa hayan suscitado "dudas sobre la eficacia del marco de gestión y gobierno corporativo" del diseñador de microprocesadores de vanguardia, incluyendo la independencia del consejo de administración y el riesgo asociado a la figura del "hombre clave".

Además, las autoridades chinas han manifestado este jueves su rechazo a la propuesta estadounidenses de imponer nuevos aranceles de hasta el 20% a catorce economías, entre ellas la del país asiático, tras una investigación comercial sobre el supuesto exceso de capacidad industrial, iniciativa que Pekín ha denunciado por su carácter unilateral y por considerar que vulnera las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y perjudica el orden económico internacional.

En clave empresarial, antes de la apertura del mercado, Iberdrola ha comunicado que ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea en el marco del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) para la adquisición del 80% de Caruna, la mayor compañía de distribución eléctrica de Finlandia, por algo más de 2.000 millones de euros.

Además, la tabacalera estadounidense Altria Group ha confirmado este jueves que "está considerando una posible oferta por Imperial Brands", empresa británica propietaria de marcas como Logista, Nobel y Fortuna, cuya capitalización bursátil supera los 26.000 millones de libras (más de 31.000 millones de euros).

Asimismo, Grifols ha indicado que abonará el próximo 4 de diciembre un dividendo bruto unitario de 0,15 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2026, con un desembolso total de casi 102,1 millones.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada han sido Solaria (+7,85%), Indra (+5%), Banco Santander (+4,11%), Logista (+3,74%) y Merlin Properties (+3,37%). En el otro extremo, solo Rovi ha terminado la sesión en 'rojo' con un recorte del 0,39%.

El resto de los principales parqués también han finalizado con ganancias: el índice británico FTSE 100 ha subido un 1,75%, el francés Cac 40 un 1,61%, el alemán Dax un 2,08%, el italiano FTSE MIB un 2,36% y el Euro Stoxx 50 un 2,04%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 96,14 dólares, un 1,62% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 84,92 dólares, un 1,48% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,854%, frente al 3,848% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en los 60,61 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0974 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,14%, hasta situarse en los 3.576 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, remontaba un 3,24%, hasta los 60.468 dólares.