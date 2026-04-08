El Ibex 35 sube un 3,39% y mantiene los 18.000 puntos en las primeras horas de la tregua de EEUU e Irán

1075805.1.260.149.20260408122348 Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 mantiene el 'rally' a media sesión con un alza del 3,39%, hasta los 18.034 puntos, en una jornada marcada por el descenso del precio del crudo por debajo de los 100 dólares, después del alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos (EEUU) e Irán tan sólo dos horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba a media sesión sobre los 94 dólares, tras bajar un 14,97%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 95 dólares después de retroceder un 17,82%.

La fuerte bajada del precio del petróleo, que aún se encuentra por encima de los 72 dólares por barril previos a la guerra en Irán, se produce después de que Trump haya aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, en un mensaje publicado a través de su red social, ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco" y ha justificado esta decisión en que EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" tras la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Por su parte, las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

"Empieza a vislumbrarse un alivio, pero el panorama sigue siendo complejo para los operadores, y es probable que la incertidumbre continúe", señala el responsable del servicio de Investigación de Julius Baer, Christian Gattiker, sobre la tregua alcanzada.

En el terreno empresarial, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.

Además, la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arranca este miércoles con la presentación de las declaraciones por Internet.

En este contexto, ArcelorMittal lideraba las subidas (+10,96%), seguido de IAG (+9,23%), Indra (+7,82%), Banco Santander (+7,21%) y Acerinox (+6,97%). En el lado contrario Repsol encabeza los descensos (-7,35%), seguido de Solaria (-2,29%), Enagás (-1,82%), Naturgy (-1,45%) y Endesa (-0,82%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente mantiene los alzas a media sesión: el británico FTSE 100 subía un 2,50%, el francés Cac 40 un 4,08%, el alemán Dax 30 un 4,38%, el italiano FTSE MIB un 3,53% y el Euro Stoxx 50 se revalorizaba un 4,46%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,383%, frente al 3,567% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía casi sin cambios en 43,81 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1682 'billetes verdes'.