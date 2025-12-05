El Ibex 35 sube casi un 2% en la semana, pero no consigue consolidar máximos en los 16.700 puntos

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha enlazado su segunda semana consecutiva al alza con un ascenso de un 1,94% en estos últimos cinco días, hasta situarse en los 16.688,5 puntos, animado por el tirón de los bancos e Inditex, tras presentar resultados, y con la vista puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) prevista para la próxima semana.

Con todo, según los datos del mercado consultados por Europa Press, el selectivo nacional ha caído este viernes un 0,35%, poniendo así fin a una racha de nueve días de subidas, por lo que el último máximo histórico ha quedado fijado con fecha de este pasado jueves en los 16.746,6 puntos.

De hecho, en la presente negociación, el índice ha llegado a traspasar la cota de los 16.800 enteros, aunque luego se ha desinflado y ha penetrado en el terreno de las pérdidas.

En lo que va de 2025, el principal indicador de la Bolsa española atesora una revalorización acumulada de casi un 44%.

"La gran rotación anunciada por los mercados desde tiempo atrás puede haber dado por fin su pistoletazo de salida en las últimas semanas del año", ha comentado sobre la evolución reciente de los mercados el analista Manuel Pinto.

A su juicio, las tecnológicas se han quedado más rezagadas y los avances han sido liderados por otras industrias, como los bancos, farmacéuticas o entidades de pequeña capitalización.

Además, ha enlazado que los recortes de tipos de los bancos centrales en las próximas fechas --el mercado da por descontado el recorte de la Fed para la próxima semana-- y un incremento histórico esperado en la productividad mundial por los avances de la IA han impulsado la confianza de los inversores, que hace pocos días se veía limitada ante las altas valoraciones.

Con el foco en España, el experto ha comentado que Inditex, hasta ahora uno de los "peores valores" del selectivo en el año, ha liderado las subidas de la semana gracias a unos "magníficos resultados". "El gigante textil sigue combinando expansión, innovación y disciplina financiera, consolidándose como la mejor empresa del sector a nivel mundial", ha enmarcado respecto al conglomerado textil.

Los bancos también han puesto su granito de arena, según Pinto, para que el Ibex 35 se convierta este año en el mejor índice mundial de todos los países desarrollados y que se acerque a su mejor año bursátil de la historia.

De vuelta con la macroeconomía y la política monetaria, el analista ha indicado que los últimos datos de inflación en Estados Unidos "abren la puerta de par en par" a un recorte de tipos, toda vez que la inflación PCE del país norteamericano repuntó una décima en septiembre al 2,8% interanual y la subyacente se moderó en una décima, hasta también fijarse en el 2,8%, en línea con el consenso.

"Sin embargo, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan han bajado en un mayor nivel de lo esperado", ha matizado.

Dentro del Ibex 35, los valores con mejor resultado en la semana han sido Inditex (+13,7%), Unicaja (+3,95%), Puig (+3,63%) Sabadell (+3,47%), CaixaBank (+2,95%), Indra (+2,91%, en un contexto de dudas para alcanzar un acuerdo que acabe la guerra de Ucrania), Santander (+2,35%) y Grifols (+2,09%).

En el extremo opuesto, han destacado Acerinox (-3,53%), Amadeus (-3,35%), Logista (-3,19%), Merlín (-2,67%), Enagás (-2,42%) e IAG (-2,38%).

En Europa, las plazas de referencia han registrado movimientos dispares en la semana: París ha restado un 0,1% y Londres un 0,21%, mientras que Milán se ha elevado un 0,17% y Fráncfort un 0,8%.

Asimismo, en el mismo cómputo temporal, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba una subida de un 0,65% y se situaba en los 63,6 dólares, mientras que su cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, sumaba un 2,4%, hasta los 59,96 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,164 'billetes verdes', un 0,33% más que al cierre del pasado viernes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ha cerrado en el 3,258%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 46,2 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se dejaba en la semana un 0,56%, hasta los 4.220 dólares, mientras que el bitcoin se depreciaba un 2,7% de su valor y se cotizaba en los 88.700 dólares.