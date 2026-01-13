El Ibex 35 sube levemente al cierre y sigue buscando arañar los 17.700 puntos, pendiente de EEUU

Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un alza del 0,08%, por lo que se ha situado en los 17.687,1 puntos, en una sesión que ha comenzado en positivo pero que se ha mantenido en 'rojo' durante gran parte del horario bursátil.

Durante la jornada de hoy continúan las repercusiones de la investigación de la que está siendo objeto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Así, los principales banqueros centrales internacionales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), o Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), han expresado este martes su solidaridad con su homólogo estadounidense.

Los inversores también están pendientes de las posibles repercusiones del arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América", publicó Trump en su cuenta en la red social de su propiedad Truth Social.

En el plano nacional, el Tesoro Público ha colocado este martes 6.077,2 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

En el plano empresarial, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que el banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital de "máxima calidad" entre 2025 y 2028, destinados a financiar el crecimiento orgánico y la remuneración al accionista.

Entre los valores que más han subido al cierre estaban Solaria (+2,62%), Acciona Energía (+2,01%), Unicaja (+1,59%), BBVA (+1,45%), Santander (+1,41%) y Bankinter (+0,96%).

Del lado contrario se situaban Cellnex (-3,13%, por el efecto 'ex dividendo'), Aena (-2,58%), Telefónica (-2,41%), Endesa (-2,25%), Merlin (-1,82%) y Redeia (-1,77%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solo Fráncfort ha subido al cierre, apenas un +0,02%. Londres ha caído un 0,07%; París, un 0,23%; y Milán, un 0,50%.

El barril de Brent se situaba en los 65,86 dólares al cierre de la sesión europea, un 3,12% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,43 dólares, un 3,24% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,244%, por encima del 3,232% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado en tres décimas, hasta los 39,4 puntos básicos.

Respecto al tipo de cambio, el euro se depreciaba un 0,17% frente al dólar al término de la sesión europea, hasta cruzarse en 1,1647 dólares por cada euro.