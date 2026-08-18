El Ibex 35 sube levemente en la media sesión (+0,18%) y retoma los 20.000 puntos, con el crudo en 91 dólares

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este martes prácticamente plano (+0,18%), aunque el ligero avance le ha permitido recuperar la histórica cota de los 20.000 enteros que perdió este lunes tras nueve jornadas consecutivas por encima del umbral.

En concreto, el selectivo nacional se posicionaba en los 20.018,7 puntos a las 12:00 horas en una sesión en la que los inversores siguen pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona y ante el riesgo de que se vea afectado el suministro de petróleo, lo que está impulsando de nuevo los precios del 'oro negro', que ya se sitúan por encima de los 91 dólares el barril.

Este lunes finalizó el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos (EEUU) e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, sin que lo hayan conseguido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó ayer una amenaza militar directa a Omán, que negocia con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses de controlar este enclave estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo", avisó el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento.

Asimismo, Trump volvió a defender este lunes la idea de declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos después de que el pasado viernes prometiera hacerlo una vez derrotase a Irán. "Me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora bien, pueden ser un fastidio, pueden colocar minas en el agua, pero el bloqueo ha sido muy eficaz", agregó.

De hecho, el Ejército de EEUU afirmó este lunes que ha desviado un total de 64 buques comerciales, así como inhabilitado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán desde mediados de julio.

Por su parte, las autoridades iraníes han reiterado que el acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán es "inminente". Al tiempo que han acusado a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo entre Washington y Teherán.

Además, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes un nuevo ataque contra la refinería de la empresa saudí Aramco en la ciudad de Jizán, en el suroeste de Arabia Saudí.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,3% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 91,1 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, encarecía su precio un 0,6%, hasta los 85 'billetes verdes' por barril.

En el terreno macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de desempleo de Reino Unido, cuya tasa de paro se situó en el 4,9% entre abril y junio, dos décimas más que en el mismo trimestre del año anterior, pero una décima menos que en el trimestre previo.

A nivel nacional, el Banco de España ha avanzado que la deuda de las administraciones públicas (AAPP) se situó en el mes de junio en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en igual mes de 2025, pero en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) se moderó hasta el 101,5%, lo que supone un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto a un año antes.

Asimismo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que el déficit comercial se situó en casi 32.781 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el plano empresarial, el grupo de infraestructuras de agua y energía Cox se ha adjudicado, a través de un concurso público, la construcción de la planta desaladora de Rosarito, en Baja California (México), un proyecto promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que supondrá una inversión de 304 millones de dólares (casi 263 millones de euros). Se trata, según la empresa, de "la mayor desaladora de América Latina" para consumo humano.

Así, a las 12:00 horas los mayores ascensos del índice nacional correspondían a Naturgy (+2,01%), Repsol (+1,63%), Telefónica (+1,09%), BBVA (+0,97%) y Logista (+0,89%). En el extremo opuesto, las mayores caídas las anotaban Grifols (-1,16%), Cellnex (-1,11%), Acciona (-1,04%), IAG (-0,98%) y Merlin (-0,84%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en la media sesión en 'rojo'. Así, el Mib italiano se dejaba un 0,68%; el CAC 40 francés, un 0,51%, el DAX alemán, un 0,39%; y el FTSE británico, un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1576 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,692%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,4 puntos básicos.