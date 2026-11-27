Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la semana con una subida superior al 2,7%, hasta situarse en los 19.386,6 enteros. En la última sesión antes de las elecciones generales del 29N, el selectivo ha avanzado un 1,72% impulsado principalmente por el buen comportamiento de Banco Santander y Arcelormittal, mientras el petróleo volvía a situarse por encima de los 95 dólares el barril ante la falta de avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) y la República Islámica de Irán.

En este sentido, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en la noche de este jueves a los militares norteamericanos desplegados en Oriente Próximo que las fuerzas estadounidenses tienen "la victoria al alcance de la mano" frente a Irán y que el desenlace del conflicto se producirá "cuando él [Trump] quiera que sea", al tiempo que ha confirmado la continuidad de su despliegue en la región.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que sus sistemas de defensa antiaérea realizaron disparos de advertencia contra un caza de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, forzándolo a "alejarse del espacio aéreo iraní", sin que las fuerzas estadounidenses se hayan pronunciado sobre el supuesto incidente.

Además, las autoridades iraníes han advertido que otro petrolero ha chocado con una mina naval cuando intentaba pasar "secretamente" a través del estrecho de Ormuz, un suceso que ha provocado que otro buque que lo acompañara "diera la vuelta" en la zona, sin que por ahora haya información sobre posibles víctimas.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en 95,7 dólares, un 1,5% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- caía un 0,3%, hasta los 83,4 'billetes verdes'.

ARCELORMITTAL (+4,7%) Y BANCO SANTANDER (+4,4%) IMPULSAN AL IBEX 35

Por otro lado, los inversores han estado pendientes de Wall Street después de la festividad de ayer de Acción de Gracias, si bien solo operará media sesión por el Black Friday. Ante la ausencia de la referencia estadounidense, los principales índices asiáticos han experimentado un rebote este viernes gracias a los valores tecnológicos: el Nikkei subió un 2,11%, el Kospi un 4,34% y el CSI 300 un 4,17%.

"Hoy es también el inicio oficial de las ventas navideñas (Black Friday al que seguirá el lunes el Cyber Monday), que nos dará la lectura más actualizada del estado de salud del consumidor americano", han señalado los analistas de Renta 4.

En el terreno macro, el mercado español ha conocido hoy que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó ocho décimas su crecimiento interanual en noviembre, hasta el 4,1%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio, debido al abaratamiento de los combustibles, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, las pensiones contributivas y las de clases pasivas subirán en 2027 un 3,5% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

A su vez, el INE ha publicado las ventas del comercio minorista, que bajaron un 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior.

Fuera de España, se ha conocido que la economía francesa, la segunda mayor de la zona euro, experimentó una contracción del 0,2% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando el PIB galo se estancó, según la segunda lectura del dato publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos del país (Insee).

De este modo, los valores más alcistas han sido ArcelorMittal (+4,69%), Banco Santander (+4,43%), Acciona Energía (+4,05%), Merlin Properties (+3,88%) y Logista (+3,61%). Por el contrario, solo dos compañías del índice nacional han concluido la jornada con signo negativo. Se trata de Acciona (-0,37%) y Rovi (-0,7%).

El resto de los principales parqués europeos también ha cerrado la sesión en 'verde': Mib italiano se elevó un 1,89%; el DAX 30 alemán, un 0,9%; el FTSE 100 británico, un 0,84%; y el CAC 40 francés, un 0,58%.

"Los mercados han atravesado semanas especialmente turbulentas. La creciente incertidumbre en torno al desarrollo de la industria de la IA ha puesto en duda las sólidas expectativas del mercado sobre el gasto mundial en esta tecnología y su impacto positivo en las exportaciones tecnológicas, la inversión en capital y el crecimiento", ha argumentado el economista de Allianz GI, Christiaan Tuntono.

EL ORO REBOTA UN 1,5%

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años caía al 3,838%, frente al 3,854% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en los 59,12 puntos básicos. En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,3% en su cruce frente al dólar, hasta intercambiarse a 1,0936 'billetes verdes' por cada euro.

Respecto a los activos refugio, el oro incrementaba su valor por encima del 1,5% hasta superar la cota de los 3.600 dólares la onza, tras el descalabro del miércoles que lo llevó a los 3.300 'billetes verdes'.

"El oro ha registrado una fuerte corrección durante las dos últimas semanas. Este movimiento se debe a ventas forzadas por parte de inversores apalancados, desencadenadas por la reciente corrección del sector tecnológico asociada a la inteligencia artificial. No obstante, aunque la correlación entre el oro y la renta variable se ha vuelto más positiva, ello no debe interpretarse como una pérdida generalizada de las características de activo refugio del metal precioso", ha concluido el estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, Claudio Wewel.