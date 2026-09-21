El Ibex 35 sube un 1% en la media sesión y recupera los 19.700 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 aceleraba su signo alcista en la media sesión de este lunes, alcanzando los 19.711,5 enteros hacia las 12.00 horas, lo que supone un alza del 1,01%, frente a la subida del 0,66% que registraba en la apertura.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya afirmado este fin de semana que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el marco de sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York, lo que ha impulsando a la baja los precios del petróleo.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha reiterado este domingo que no se permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que no se acepten las condiciones planteadas por Teherán, entre las cuales están el levantamiento de las sanciones y el fin de las hostilidades.

En el terreno macro, el Banco Popular de China (BPC) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, cuyo último recorte tuvo lugar en mayo de 2025.

Ya en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%). También ha informado de que la cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Telefónica ha decidido integrar su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, una de las filiales más grandes del grupo, en Telefónica España.

De su lado, Aena ha asegurado que el "exigente" Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, "garantiza una red de aeropuertos de interés general con capacidad necesaria para responder a la evolución del tráfico aéreo durante las próximas décadas".

Además, Cox Infrastructure Group ha informado de que su filial Befesa Desalination Developments Ghana Limited (BDDG), participada en un 95% por la compañía, ha recibido dos laudos arbitrales finales favorables frente a Ghana Water Company Limited (GWCL) y la República de Ghana por el proyecto de la planta desaladora de Accra.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión era Acciona Energía (+2,33%), Cellnex (+2,08%), Aena (+1,89%), Bankinter (+1,85%), Banco Sabadell (+1,68%), Unicaja (+1,61%). Del lado contrario solo cinco valores cotizaban en 'rojo' en la media sesión: Naturgy (-0,68%), Repsol (-0,44%), Indra (-0,19%), Enagás (-0,18%) y Rovi (-0,09%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también era alcista. Londres subía un 0,85%; París, un 0,99%; Fráncfort, un 1,05%; y Milán, un 1,22%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent caía un 2,37%, hasta los 101,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 98,01 dólares, un 2,28% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,911%, desde el 3,998% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se contraía a 45,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,05% en su cruce frente al dólar, hasta situarse en un tipo de cambio de 1,1480 dólares por cada euro.