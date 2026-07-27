El Ibex acelera su subida hasta el 1,33% en la media sesión y se acerca de los 19.850 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 1,33% en la media sesión de este lunes, acelerando su 'rally' respecto a la apertura, hasta situarse en los 19.846,7 puntos, en un contexto marcado por la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

"Aunque los últimos acontecimientos permitan un rally de alivio, estamos ante una pausa frágil, no un alto el fuego definitivo (Trump afirma estar "listo y cargado"). Por su parte, los hutíes mantienen los ataques a instalaciones vinculadas a Saudi Aramco en Jizan y Yanbu. Irán se reunirá de nuevo con Omán para discutir la situación del Estrecho de Ormuz", han explicado los analistas de Renta 4.

"Las dos guerras abiertas (Irán y Ucrania) son de largo plazo y afectan al petróleo, lo cual nos obliga permanecer permanentemente en estado de alerta e intentar analizar con cierta perspectiva antes que precipitarnos y sobrereaccionar", ha agregado los analistas de Bankinter.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Línea Directa ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 52,09 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 19% frente al mismo periodo del año pasado. Asimismo, Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de una cartera eólica de 361 megavatios (MW) en España a la portuguesa Galp por 432 millones, sin deuda financiera en el perímetro.

Además, Sabadell iniciado este lunes un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 331 millones de euros con el objetivo de retener los títulos en autocartera para su posterior amortización vía reducción de capital.

El resto de la semana, la atención de los inversores seguirá centrada en el aspecto geopolítico, aunque también en los resultados empresariales de las cotizadas y en las reuniónes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

Hacia las 12.00 horas, los mayores incrementos en Bolsa eran los de Indra (+3,30%), Inditex (+3,19%), Banco Santander (+2,89%), IAG (+2,56%), Logista (+2,17%) y Fluidra (+2,13%).

Del lado contrario, destacaban ACS (-3,05%), Repsol (-1,74%), Naturgy (-1,26%, por el efecto 'ex dividendo') y Enagás (-0,68%).

La evolución positiva era compartida entre las principales bolsas del Viejo Continente. Londres subía un 0,38%; París, un 0,73%; Milán, un 0,69%; y Fráncfort, un 1,50%.

El barril de Brent se situaba en los 87,86 dólares, un 9,21% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,42 dólares, un 7,73% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,583%, por debajo del 3,632% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán alcanzaba los 44,9 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se apreciaba un 0,25% en su cruce frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1399 dólares por cada euro.