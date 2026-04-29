El Ibex ahonda su caída (-1%) y pierde los 17.600 puntos en la media sesión con el crudo en 115 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a la media sesión de este miércoles con una caída de más de un punto porcentual en una jornada influenciada por la subida de los precios del petróleo, que roza los 115 dólares el barril, y la lluvia de resultados empresariales.

En concreto, el selectivo madrileño bajaba a las 12.00 horas un 1,03%, hasta los 17.591,8 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 114,72 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, tras subir un 3,11%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 103,55 'billetes verdes' después de avanzar un 3,62%.

También en el plano internacional, los inversores seguirán con atención este miércoles la reunión de la Reserva Federal de EEUU. Por su parte, mañana jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.

En esta ocasión, la reunión del BCE será la última para el actual vicepresidente de la autoridad monetaria europea, Luis de Guindos, ya que su mandato vence el próximo 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para tomar nuevas decisiones sobre el precio del dinero hasta el 11 de junio.

En el plano 'macro' español se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el ámbito empresarial, este pasado martes, tras el cierre del mercado, Puig informó que cerró el primer trimestre del año con una facturación de 1.215 millones de euros, un 4,7% más a perímetro y tipo de interés constante (LFL, por sus siglas en inglés) y un 0,8% más en términos reportados.

Asimismo, el consejo de administración de Indra acordó el nombramiento del presidente de la compañía, Ángel Simón, como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones.

De su lado, Amadeus ha comunicado su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS), proveedor de prestación de servicios de biometría e identidad con sede en Francia, por 1.200 millones de euros. Se espera que la operación quede cerrada a mediados de 2027.

Además, Redeia ha informado este miércoles, antes de la apertura de la Bolsa, que obtuvo un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 1,8% con respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, Aena ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones en el primer trimestre del año, cifra un 9,3% superior a la del mismo periodo de 2025, al tiempo que Iberdrola ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de hace un año.

Mapfre ha apuntado que obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re.

En cuanto a las energéticas, Naturgy ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 530 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Iberdrola, por su parte, logró un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía.

Y Solaria ha informado que ha captado 299,88 millones en la colocación privada lanzada por hasta un 10% de su capital, con el fin de obtener recursos para transformar su estrategia, enfocada a ser una plataforma de energía renovable multitecnología e infraestructuras para centros de datos (Data Center Powered Land), con la ambición de alcanzar nueve gigavatios (GW) de capacidad instalada total para 2028.

Respecto al sector bancario, Santander ha publicado que obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

LAS BOLSAS EUROPEAS SE TIÑEN DE 'ROJO'

A las 12.00 horas, Acerinox se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 0,9%, por delante de Repsol (+0,88%) y Santander (+0,37%). Sólo cuatro compañías más anotaban movimientos positivos en la media sesión.

En el extremo opuesto, los títulos de Solaria se dejaban un 4,99% en la media sesión; los de Aena, un 4,74%; los de Inditex (que cotizan ex dividendo) un 2,97%; y los de Naturgy, un 2,6%.

El resto de las principales Bolsas del 'Viejo Continente' también cotizaba en 'rojo' a las 12:00 horas, aunque con caídas más moderadas que las del selectivo nacional. Así, el Cac40 francés perdia un 0,72%; el FTSE británico, un 0,69%; el Mib italiano, un 0,57%; y el Dax alemán, un 0,25%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1698 'billetes verdes' (-0,12%), mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,560%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 46,06 puntos básicos.