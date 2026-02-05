El Ibex ahonda en su caída y pierde casi un 2% al cierre, hasta los 17.700 enteros, lastrado por BBVA (-8%)

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35, que ha cotizado en negativo durante toda la sesión de este jueves, ha cerrado finalmente con un descenso del 1,97%, lo que le ha llevado a caer hasta los 17.746,3 enteros, lastrado por la banca, pero principalmente BBVA que se ha dejado más de un 8% en la sesión.

El banco liderado por Carlos Torres ha presentado hoy sus resultados de 2025, ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros, un nuevo récord, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior.

El analista de XTB, Javier Cabrera, ha achacado la caída que está sufriendo en Bolsa a una cifra de beneficios en el cuarto trimestre menor de lo esperado por el consenso de mercado y al aumento de las provisiones en mercados clave, como Turquía o México.

También resalta riesgos a largo plazo para la entidad, especialmente la amenaza de aranceles por parte de EEUU a México y la "alta propensión" del sector bancario de entrar en una 'guerra hipotecaria' en España, lo que "puede lastrar considerablemente el margen".

Sin embargo, Cabrera resalta que la cifra de beneficios de BBVA es "sólida y de calidad" y achaca también las caídas de hoy del banco a los "múltiplos exigentes" en los que estaba cotizando. "Cuando se cotiza a múltiplos altos, el mercado no perdona y cualquier cifra no esperada se castiga con ventas", agrega.

Por el otro lado, Bank of America ha dado un nuevo 'espaldarazo' a BBVA reiterando su recomendacion de 'comprar' sobre el banco español y con una potencial revalorización del 18%. La entidad estadounidense destaca las buenas tendencias subyacentes, a pesar de los resultados "mixtos" presentados hoy.

Los analistas de Renta 4 también resaltan, por otro lado, la preocupación del mercado por la disrupción que la IA puede suponer sobre el modelo de negocio de muchas empresas, por los "enormes planes de inversión" anunciados por los hiperescaladores y por las exigentes valoraciones de ciertas compañías de elevado crecimiento esperado.

En este sentido, los expertos también mencionan "algunos resultados empresariales decepcionantes" en grandes tecnológicas como AMD, que registró su peor caída desde 2017 y arrastró a otras fabricantes de chips, como Nvidia, Broadcom o Intel.

Alphabet, matriz de Google, publicó sus cifras a cierre de mercado, superando las estimaciones del consenso tanto en ventas como en beneficio por acción, pero sus acciones caían un 2,6% al término de la sesión en Europa por una previsión de crecimiento para 2026 "moderada", la presión en márgenes y el crecimiento de la inversión prevista.

Más allá del ámbito empresarial, la atención hoy ha estado puesta en los bancos centrales. Tanto el BCE como el Banco de Inglaterra han cumplido con las expectativas de los mercados y han mantenido sus tipos oficiales.

En el Ibex 35, BBVA ha caído un 8,81%, seguido por CaixaBank (-4,12%), Sabadell (-3,77%), IAG (-3,40%), Bankinter (-2,74%), Santander (-2,19%) y Repsol (-2,15%). Por el lado de las subidas, destacan Logista (+4,85%), ArcelorMittal (+2,99%), Indra (+2,31%), Acerinox (+1,20%) y Ferrovial (+1,01%).

Las principales Bolsas europeas también han registrado descensos al cierre de la sesión: Milán ha perdido un 1,78%; Londres, un 0,94%; Fráncfort, un 0,63%; y París, un 0,38%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- bajaba un 2,84%, hasta los 67,50 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 2,79%, hasta los 63,30 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1797 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años se relajaba hasta el 3,217%, con la prima de riesgo en los 37,3 puntos básicos.