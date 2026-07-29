El Ibex cae un 1,56% en la media sesión, hasta los 19.400 puntos, lastrado por Caixa, Aena y Telefónica

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cambiaba de signo en la media sesión de este miércoles y retrocedía hasta los 19.419,7 puntos, lo que implica una caída del 1,56%, pese a haber iniciado la jornada sin cambios, lastrado por la evolución de CaixaBank, Aena o Telefónica.

Los inversores han desayunado esta mañana con la publicación de un alud de resultados empresariales. Han publicado sus cuentas CaixaBank, Telefónica, Redeia, Aena y Endesa. Fuera del selectivo también han presentado resultados HBX, Azkoyen y Deoleo.

"Sin referencias macro hasta la Fed, con un petróleo al alza y tono negativo en semis, probablemente tengamos una jornada con sesgo negativo, aunque si los resultados siguen sorprendiendo al alza y nos llegan mejores noticias desde Oriente Medio, podríamos ver una mejora a lo largo de la sesión", han explicado los analistas de Bankinter.

La atención de los inversores vira ahora hacia Estados Unidos, ya que hoy la Reserva Federal informa de sus decisiones de política monetaria. También publicarán sus cuentas Meta y Microsoft.

La mayor caída del Ibex 35 corresponde a CaixaBank, que cedía un 6,40% en la media sesión, tras informar de que obtuvo un beneficio de 3.203 millones en el primer semestre, un 8,5% más. Los analistas de Jefferies han indicado que el trimestre ha sido "poco impresionante", al tiempo que han destacado que la ausencia de mejora en el 'guidance' es una "sorpresa negativa" y algo "difícil de entender".

Por detrás de CaixaBank se situaban Aena (-2,97%), Indra (-2,96%), Telefónica (-2,93%), Bankinter (-2,78%) y Banco Sabadell (-2,76%).

Del lado contrario, solamente seis valores registraban alzas en Bolsa: Grifols (+7,18%), Acciona Energía (+5,70%), Acciona (+4,96%), Endesa (+3,01%), Repsol (+2,85%) y Ferrovial (+1,11%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era negativo, salvo Londres, que subía un 0,04%. París cedía un 0,70%; Fráncfort, un 0,42%; y Milán, un 0,17%.

Del lado contrario, el barril de Brent volvía a repuntar un 3,83%, hasta los 87,38 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,15 dólares, un 3,63% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,584% en la media sesión, frente al 3,589% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán subía a 45,6 puntos básicos.

El euro no registraba cambios en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1388 dólares por cada euro.