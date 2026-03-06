El Ibex cierra su peor semana desde 2022 (-7%) por la guerra en Oriente Próximo, pero mantiene los 17.000 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid.- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado en los 17.074,4 puntos tras caer cerca de un 1% este viernes. El selectivo nacional cierra así una semana de gran volatilidad marcada por el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y EEUU, por un lado, e Irán, por el otro.

En este sentido, el índice español ha corregido desde la conclusión del viernes pasado en un 7,01%, lo que supone el peor registro semanal en los últimos cuatro años, desde una caída que se registró a comienzos de marzo de más del 9%.

"La semana ha estado marcada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el sábado pasado. Este ataque desencadenó una serie de movimientos que han afectado a todo el mercado. En primer lugar, el petróleo se ha disparado, con el barril de Brent marcando 85 dólares y la posibilidad de que llegue a los 100 dólares", ha explicado el analista de XTB, Javier Cabrera.

Además, el inquilino de la Casa Blanca volvió a arremeter contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN por ser el único aliado de la organización que no ha claudicado con elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Sobre el terreno, en el séptimo día de conflicto, Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques "a gran escala" sobre Teherán y ha atacado Líbano. Por su parte, Trump adelantó que no buscará ningún acuerdo con Irán y espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el sábado pasado.

En este contexto, el valor que más se ha alzado en el Ibex 35 este viernes ha sido Telefónica (+2,89%). Le siguen Repsol (+2,67%), Naturgy (+1,79%), Amadeus (+1,64%), Enagás (+0,79%) y Endesa (+0,70%). Del lado contrario, los valores con mayores caídas eran Grifols (-3,36%), Indra (-3,07%), ArcelorMittal (-3,06%), Fluidra (-2,92%) y Acciona (-2,87%).

Entre el resto de los principales mercados europeos también se registraron caídas: Londres perdió un 1,33%; París, un 0,86%; Fráncfort, un 1,13%; y Milán, un 1,14%.

EL BARRIL DE BRENT, POR ENCIMA DE LOS 90 DÓLARES

A raíz de la extensión del conflicto a toda la región y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la naviera Maersk ha informado este viernes de la suspensión temporal de los servicios FM1 y ME11, que conectan Oriente Próximo con el Lejano Oriente y con Europa, respectivamente, así como los servicios de lanzadera en la región, al considerar que la guerra compromete la seguridad de la navegación en el golfo Pérsico.

Así, y en un contexto de que la perspectiva de que la contienda se alargue durante un periodo de tiempo mayor, los precios de los hidrocarburos no cesan su alza. El barril de Brent --de referencia en Europa-- subía más de un 6,65% al cierre de la sesión europea, hasta los 91,12 dólares, cota que no se registraba desde abril del año pasado. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 89 dólares, un 9,97% más.

De su lado, los contratos de futuros europeos del gas natural, negociados en la plataforma holandesa TTF, alcanzaban los 52,53 euros por megavatio hora, un 3,55% más.

A cuenta de la volatilidad del crudo por el conflicto en Oriente Próximo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha indicado que una subida del 10% del precio de la energía que se sostuviera durante un año se traduciría en un aumento de la inflación de cuatro décimas, mientras que restaría entre una y dos décimas al crecimiento de la economía.

De hecho, los analistas de Julius Baer han apuntado a que la renta fija europea se ha visto sometida a una "tensión considerable" por la situación geopolítica. A su vez, las preocupaciones al alza sobre la energía han cambiado las expectativas del Banco Central Europeo (BCE), con los mercados ya descontando la posibilidad de una subida de tipos para final de año.

Así, el rendimiento de bono español con vencimiento a 10 años ascendía hasta el 3,346% y la prima de riesgo frente a la deuda alemana avanzaba en casi tres puntos, hasta los 48,8 puntos básicos.

EL BITCOIN REACCIONA AL ALZA

Ante la incertidumbre geopolítica, el oro, activo refugio por excelencia, ha mantenido su valor previo al inicio del conflicto en Oriente Medio y se mantiene en la cota de los 5.150 dólares, aunque ha llegado a tocar los 5.400 'billetes verdes a lo largo de la semana. Por su parte, La plata, mucho más sensible, caía más de un 6% sobre los valores del viernes pasado y se posicionaba sobre los 72 dólares la onza troy.

Sin embargo, el bitcoin, activo considerado de riesgo, es uno de los pocos valores de inversión que mejora su posición esta semana. La criptomoneda sube un 2% en los últimos siete días y, aunque llegó a rozar los 74.000 dólares, cotiza próximo a los 69.000.

"Este comportamiento no es propio de un activo con una base frágil, es el de un mercado con una demanda estructural real", ha argumentado la directora de investigación de activos digitales en WisdomTree, Dovile Silenskyte.

En cuanto al mercado de divisas, el dólar también está haciendo lo propio. El tipo de cambio entre el euro y la divisa estadounidense se negocia ahora a 1,158 'billetes verdes' por cada euro, frente a los 1,182 a los que se intercambiaba hace una semana.

"El dólar continuará fortaleciéndose mientras la guerra en Oriente Medio se prolongue, consolidando su papel como principal activo refugio en los mercados financieros internacionales", ha indicado la 'fintech' Ebury en un informe publicado este viernes.

El análisis destaca que la divisa estadounidense se está viendo respaldada por varios factores simultáneos. "Por un lado, su elevada liquidez refuerza su condición de refugio en momentos de incertidumbre geopolítica. Por otro, el repunte de los precios del petróleo --del que Estados Unidos es exportador neto-- y la reducción de las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal están apoyando su cotización", han sostenido los analistas de Ebury.