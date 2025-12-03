El Ibex sube un 1,5% al mediodía y se sitúa en máximos históricos al superar los 16.700 gracias a Inditex

Evolución del Ibex 35 - EPDATA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se impulsaba un 1,58% en el tramo medio de negociación, hasta situarse en los 16.733,5 puntos, en máximos históricos, gracias al empuje de Inditex, que se revalorizaba más de un 8% tras presentar sus resultados.

La firma textil registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes. Además, obtuvo un tercer trimestre de resultados récord tras disparar sus ganancias y ventas.

Así, Inditex lideraba las subidas del selectivo madrileño con un alza del 8,13%, seguido por Sabadell (+2,32%), Repsol (+2,03%), Indra (+1,98%) y ACS (+1,62%). Por el lado de las caídas, las más destacadas se las anotaban Enagás (-2,02%), Fluidra (-1,02%), ArcelorMittal (-0,46%), Mapfre (-0,44%) y Bankinter (-0,29%).

Por otro lado, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que dará a conocer a principios 2026 al que será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que en mayo de 2026 expire su mandato.

Además, los mercados están pendientes a las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Los analistas de Renta 4 señalan que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las conversaciones con EEUU son "constructivas", pero que también "está listo para luchar contra Europa".

En este sentido, hoy los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han llegado a un acuerdo para romper con todas las importaciones de gas ruso en 2027, comenzando de manera gradual la desconexión del gas natural licuado, que culminará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y dejando para septiembre de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.

Así, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 1,20% hasta situarse en 63,20 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 1,38% que lo llevaba a alcanzar los 59,45 dólares.

En cuanto al resto de selectivos europeos, cotizaban con signo mixto al mediodía: Londres perdía un 0,20% y París, un 0,05%, mientras que Milán avanzaba un 0,58% y Fráncfort, un 0,10%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1660 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,218%, con la prima de riesgo en los 47,4 puntos básicos.