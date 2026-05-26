OHLA acumula un repunte del 22,4% en dos días tras ganar 7,8 millones hasta marzo

Archivo - Una autopista de OHLA en EEUU - OHLA - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de OHLA acumulan un alza del 22,4% en dos días después de que la compañía anunciara el lunes un beneficio de 7,8 millones de euros hasta marzo, frente a las pérdidas de 21,8 millones del mismo periodo de 2025.

En concreto, los títulos del grupo constructor, que cotiza en el mercado continuo, han finalizado la jornada bursátil de este martes con un repunte del 5,65%, hasta situarse en los 0,52 euros por acción, después de dispararse un 15,93% el día anterior.

Con esta subida, la capitalización de OHLA se sitúa en los 708 millones de euros después de sumar 130 millones en dos días. De esta manera, las acciones de OHLA se han revalorizado un 43,2% desde que comenzó el ejercicio 2026 y un 53,5% en un año.

La compañía ha atribuido el incremento de su beneficio en el primer trimestre al "sólido" desempeño de la cartera, la eficacia de su plan de ahorro de costes de estructura y la ausencia del impacto contable extraordinario sobre los gastos financieros derivado de la recapitalización en 2025.

Las ventas de OHLA alcanzaron los 914,7 millones de euros entre enero y marzo, un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 90,9%, hasta los 48,3 millones de euros, incluyendo en ambos casos su división discontinuada de servicios.

La cartera total de OHLA a cierre de marzo se situó en 10.061,1 millones de euros (+3,3%), mientras que la cartera a corto plazo alcanza los 8.414 millones de euros, representando una cobertura de actividad de 29,3 meses de ventas, mejorando los 28,2 meses a diciembre de 2025.

OHLA finalizó el primer trimestre del año con una posición total de liquidez con recurso de 613,0 millones de euros.