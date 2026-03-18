El precio del petróleo baja hasta los 101 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba casi un 2% a las 8.18 horas y cotizaba por encima de los 101 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cedía casi un 3%, hasta los 92,73 dólares por barril.

Este miércoles, el precio del Brent ha llegado a cotizar en 100 dólares, pero después ha moderado su caída y ahora ya está por encima de los 101 dólares. El martes cerró en 103 dólares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles y España lo hará con 11,5 millones de barriles.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (la semana pasada el Brent llegó a tocar los 119 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes sus críticas a los líderes europeos y socios de la OTAN por apoyar la ofensiva militar contra Irán pero no participar en la misión que ha propuesto para reabrir el estrecho en Ormuz.

"Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto --tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo--, lo cual es increíble", criticó el mandatario estadounidense.

Las palabras de Trump se producen después de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática.

Por su parte, el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo hoy y mañana una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS POSITIVAS

En este contexto, en Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este martes en positivo, con avances del 0,1% en el primer caso, y de casi el 0,5% en el segundo.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran notables ganancias este miércoles. El Nikkei japonés ha cerrado con un avance del 3,1%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido un 5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza más de un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un repunte del 0,3%.

A la espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de este miércoles, en la que se espera que el banco central mantenga los tipos de interés, las Bolsas europeas apuntan a aperturas positivas, con avances superiores al 0,7%.

El Ibex 35, que ayer cerró por encima de los 17.200 puntos, podría superar los 17.300 enteros en la apertura de este miércoles.