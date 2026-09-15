Puig cede un 2,17% tras la compra del 50% que le faltaba de Isdin por 1.200 millones

Archivo - El presidente de Puig, Marc Puig. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puig ha finalizado la jornada de este martes con un descenso del 2,17% en Bolsa después de anunciar, al cierre de los mercados del lunes, la compra del 50% de Isdin hasta ahora propiedad de Esteve por 1.200 millones de euros, con lo que es titular de la totalidad de la empresa dermocosmética.

En concreto, los títulos de la firma retrocedieron un 2,17%, hasta los 17,11 euros por acción. No obstante, Puig acumula una revalorización del 15,06% en 2026 y del 17,38% en un año.

Desde XTB explican que la caída en Bolsa de Puig responde a una salida de caja de la firma y por la necesidad de aumentar el endeudamiento: "Las salidas de caja de este calibre siempre producen caídas en bolsa, como ya hemos visto en otras ocasiones cuando una empresa lanza una OPA sobre otra", argumentan.

Los analistas de Renta 4 señalan que la operación permitirá a la empresa "ganar escala en dermatología, reforzar su posicionamiento en el negocio y ampliar su presencia en EMEA, al tiempo que facilita la captura íntegra del potencial de crecimiento y de las posibles sinergias de Isdin".

"Las sinergias y la expansión de márgenes serán determinantes para justificar el múltiplo pagado y evitar que la operación diluya la creación de valor", agregan.

Así, Renta 4 prevé un recorrido ascendente del 18,9% de las acciones de Puig, hasta un precio objetivo de 20,8 euros.

De su lado, la analista de Bankinter, Elena Fernández-Trapiella, subraya que la transacción "será ligeramente acretiva desde el primer año", pero cuenta con un "sentido estratégico" y ofrece una "aportación positiva" a la cuenta de resultados.

"Refuerza la exposición de Puig en el área de cuidado de la piel (actualmente 12% de las ventas), con mayor potencial de crecimiento y márgenes, aumentando la diversificando más allá del negocio principal de perfumes (75% de las ventas), y que encaja con la estrategia del grupo de posicionarse en marcas premium con alto valor añadido", desgrana.

Puig ha explicado que la compra se financiará mediante una combinación de recursos propios y deuda financiera, y que el ratio deuda financiera neta/ebitda ajustado no excederá las dos veces, y ha añadido que la operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético.

Del total de 1.200 millones, Puig abonará 900 millones en la fecha de cierre de la operación y 300 millones en el primer trimestre de 2029, sin que haya interés.

Hasta que la operación se cierre --depende de la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de control de concentraciones--, Isdin "continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes".

Dicha operación se produce después de que el pasado mes de mayo Puig y Estée Lauder pusieran fin a las conversaciones que mantenían para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios sin llegar a alcanzar un acuerdo.