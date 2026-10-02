Solaria se dispara un 7% ante posible negociación con Alibaba para abastecer un centro de datos

Archivo - Sede de Solaria. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Solaria se disparaba un 6,8% en Bolsa ante posibles conversaciones entre Alibaba Group y Solaria para suministrar energía a un centro de datos en Puertollano (Castilla-La Mancha), según avanzó 'Bloomberg'.

En concreto, los títulos de la energética registraban un repunte cercano al 7% pasadas las 13.30 horas de este viernes, si bien el incremento se moderaba minutos más tarde hasta el 3,69% y los 16,99 euros por acción.

Solaria, que lideraba las subidas del Ibex 35 poco después de la media sesión, acumula una revalorización del 9,93% en 2026 y del 22,64% en un año.

Según fuentes cercanas a las conversaciones citadas por 'Bloomberg', el gigante chino del comercio electrónico habría mantenido negociaciones preliminares con Solaria para abastecer con energía renovable una planta de la energética española.

Este proyecto se encuentra en una fase más temprana que los centros de datos que Alibaba anunció recientemente que construirá en el continente.

Alibaba anunció el pasado mes de septiembre un plan de expansión de su infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos en Europa y Oriente Medio. La firma ha fijado como meta superar los 20 gigavatios (GW) de capacidad global para 2032.