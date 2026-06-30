SpaceX entrará el 7 de julio en el Nasdaq 100

June 12, 2026, New York, United States: Elon Mask speech before the start of NASDAQ opening bell is projected on screen outside of stack exchange at Times Square on June 12, 2026 in New York City. Shares of SpaceX climbed in their first day of trading on - Ron Adar / Zuma Press / Europa Press / ContactoPho

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) se unirá a partir del próximo 7 de julio al índice Nasdaq-100, el selectivo que mide el rendimiento de 100 de las mayores empresas no financieras negociadas en el Nasdaq.

En concreto, SpaceX se incorporará al índice Nasdaq-100 dentro de una semana, antes de la apertura del mercado el próximo martes 7 de julio de 2026.

El índice Nasdaq-100 mide el rendimiento de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en Nasdaq y es seguido por más de 200 productos de inversión con más de 800.000 millones de dólares (701.234 millones de euros) en activos bajo gestión a nivel mundial.

De este modo, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que protagonizó el pasado 12 de junio el mayor debut bursátil de la historia, cumplirá un nuevo hito, después de ser incorporada tras el cierre de la sesión del pasado viernes a los índices Russell (Russell 1000, Russell Top 200, Russell Small Cap Completeness).

Por contra, a principios de junio, S&P Dow Jones Indices rechazó flexibilizar sus condiciones de entrada en índices bursátiles como el S&P 500 y el Dow Jones, incluyendo la exigencia de un periodo mínimo de doce meses tras la salida a Bolsa de las compañías.

En este sentido, bajo el argumento de preservar los "principios fundamentales del índice", la entidad consideró que el criterio de capitalización no debe primar por encima de la viabilidad financiera, la antigüedad y la capacidad de inversión.

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el pasado 12 de junio, marcando un primer precio de 150 dólares, un 11,1% por encima de los 135 dólares fijados en su oferta. Tras despedir esa primera sesión en 160,95 dólares, equivalente a una subida del 19,22%, lo que impulsaba entonces la valoración de la empresa hasta los 2,1 billones de dólares (1,84 billones de euros), los títulos de la compañía fundada y dirigida por Elon Musk cerraron este lunes en 164,19 dólares, lo que supone una revalorización del 21,6% respecto del precio fijado en la OPV.